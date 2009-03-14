قالیبافان بیمه درمانی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالله احراری صبح شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: فرش یک کالای ضروری و دارای کشش بسیار بالا است و با بروز کوچکترین مساله اقتصادی آسیب می بیند.

وی تصریح کرد: در گذشته حدود 180 هزار نفر بافنده در سطح استان فعال بودند ولی به دلیل رکود حاکم بر بازار فرش، حدود 30 الی 40 درصد از این افراد کارگاه‌های قالی بافی خود را ترک کرده و به مشاغل دیگر روی آوردند به طوریکه در حال حاضر 130 هزار نفر بافنده در استان مشغول به کار هستند.

این کارشناس فرش با بیان اینکه خراسان رضوی از قطب‌های تولید فرش است، گفت: وجود پشم مرغوب، رنگدانه‌های گیاهی فراوانی و پرورش کرم ابریشم، باعث شده که این استان بیشترین پتانسیل بالقوه را برای تامین مواد اولیه فرشبافی داشته باشد.

احراری با اشاره به وضعیت معیشیتی قالیبان ادامه داد: بیمه قالیبافان فقط شامل بیمه بازنشستگی است بیمه درمانی در بیمه قالیبافان وجود ندارد و تامین هزینه معاینات پزشکی برای بیشتر قالیبافان مقدور نیست، البته متولی قانونی این صنعت یعنی مرکز ملی فرش پیگیر این موضوع است که امیدواریم مسئله بیمه درمانی قالیبافان هم به زودی حل شود.

این مدرس صنعت فرش گفت: تاکنون 150 هزار نفر از جمعیت یک میلیون و 500 هزار نفری قالیباف کشور بیمه شده‌اند ضمن اینکه کامل نبودن بیمه بازنشستگی وضعیت معیشتی قالیبافان را با مشکل روبرو کرده است

وی با اشاره به بهداشتی بودن برخی کارگاه‌های قالیبافی استان در قالب طرح بقا گفت: وضعیت کارگاه‌های قالیبافی در مناطق محروم استان، نامطلوب است و کار کردن در این کارگاه‌ها در درازمدت باعث بیماری قالیبافان می‌شود که رفع این مشکل نیازمند نقش فعال وزارت بهداشت در این زمینه است.

احراری با اشاره به سطح پایین دستمزد کارگران در کارگاه‌های قالیبافی که پاسخگوی نیازهای آنان نیست گفت: علاوه بر این مسائل سه عامل قاچاق، خشکسالی و بحران اقتصادی و از همه مهم‌تر قاچاق فرش، باعث کاهش 30 درصدی قیمت فرش از ابتدای سال تاکنون شده است.