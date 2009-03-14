همکاری ارگانهای ذی ربط برای ایجاد امنیت در بخش آب کرج ضرورت دارد

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همه ارگاننهای مسئول ذی ربط شهری را برای ایجاد امنیت در بخش آب در کرج به همکاری و شمارکت می طلبیم، زیرا منابع مالی و اعتبار فعلی آبفای غرب استان تهران ناکافی است.

وی ادامه داد: به دلیل ناکافی بودن منابع و اعبارات یادشده، نمی توانیم پاسخگوی همه نیازهای آبی جمعیت رو به افزایش کرج و نیز ایجاد تاسیسات جدید آبرسانی باشیم که این امر، ضرورت همکاری همه دستگاههای ذی ربط کرج برای حل مشکل آب را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول عنوان در زمینه آلودگی آب نیز عنوان داشت: لازم است همه دستگاههای ذی ربط از جمله محیط زیست و آب منطقه ای همه تلاش خود را در جهت جلوگیری از آلودگی آبهای منطقه به کار گیرند تا مشکلات آب کاهش یابد.

نوری خاطرنشان کرد: به دلیل کمبود منابع مالی آبفا هیچ گاه سرعت اجرای پروژه های آبفا نمی تواند با سرعت ساخت و ساز و افزایش جمعیت برابری کند و در نتیجه این امر می توان گفت تضمینی برای تامین و توزیع بهینه آب به همه وجود ندارد که این امر، اثبات دیگری بر لزوم مشارکت دستگاههای ذی ربط برای ایجاد امنیت در بخش آب است.