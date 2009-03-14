کشاورزان مازندرانی درآمد کمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: سهم ارزش افزوده کشاورزی در مازندران باید افزایش یابد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه توسعه صنعتی در مازندران دوران آغازین خود را طی می کند، تصریح کرد: باید صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی در شهرکهای صنعتی مازندران ایجاد شود.

وی با اعلام این که فرمانداران باید تمام تلاش خود را برای توسعه شهرکهای صنعتی در سال آینده به کار گیرند، اظهار امیدواری کرد مازندران در سال آینده با مشکل بحران جدی صنعتی مواجه نباشد.

رئیس ستاد تسهیلات سفر مازندران از متولیان گردشگری استان و شهرداریها خواست زمینه لازم برای رفاه و آسایش مسافران نوروزی را فراهم کنند.

کریمی با تاکید بر در دسترس بودن مدیران مرتبط با امر سفر و گردشگری در ایام نوروز، خاطرنشان کرد: کشیکهای ادارات و دستگاه های اجرایی در ایام نوروز باید همراه با حضور مداوم مدیران کل و معاونان آنان در این ایام باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شیوه نامه ستاد تسهیلات نوروزی مازندران اصلاح شده است، افزود: آموزش و پرورش استان با پذیرش 16 هزار مسافر در ایام نوروز بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده است.

رحمت عباس نژاد با بیان اینکه 12 هزار ویلای استان آمادگی پذیرش مسافران در نوروز است، اظهار داشت: 400 هزار بروشور و پوسترهای راهنمای مسافر و جاذبه های گردشگری استان توسط ستاد سفر و شهرداریها به چاپ رسیده است.