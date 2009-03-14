همه ارکان آموزش و پرورش باید هیئت امنایی اداره شوند

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا علی احمدی درهمایش رهنامه نظام تربیت رسمی وعمومی که امروز برگزار شد، با بیان اینکه تحول درآموزش و پرورش موضوع بسیار پیچیده ای است که سه جهت گیری اصلی دارد، گفت: این جهت گیری ها شامل حرکت به سمت آموزه های دینی، به روز کردن علوم و توجه به تاریخ و پیشینه ایرانی و اسلامی است که باید در طراحی سند چشم انداز آموزش و پرورش به آن توجه کرد.

وی درادامه با تاکید براینکه آموزش وپرورش کشورمان دارای مزیت ها و نقاط قوت بالایی است، اظهار داشت: وضعیت آموزش و پرورش کشورمان از متوسط دنیا بالاتر است ولی درعین حال می دانیم که تا وضعیت آرمانی فاصله زیادی داریم که باید آن را کاهش دهیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره چگونگی تدوین فلسفه آموزش و پرورش گفت : باید مفاهیم نظری و شالوده فکری نظام تعلیم و تربیت را طراحی کنیم و در آن مبانی معرفت شناسی و تعلیم و تربیت اسلامی را مد نظر قرار دهیم.

علی احمدی افزود: دراین جریان می توانیم ازمکاتب فکری گوناگون هم به شکل تطبیقی استفاده کرده و از آنها الگو برداری کنیم.

عدالت در سند چشم انداز آموزش و پرورش باید مد نظر قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه گستردگی سند آموزش و پرورش بسیار است و برای عملی کردن آن زمان زیادی باید صرف شود، افزود: باید عدالت در همه موارد و بندهای این سند راه یابد و به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با تعریف عدالت در حوزه عزل و نصب ها، تخصیص منابع، کتب درسی و .. گفت: عدالت در عزل و نصب ها یعنی شایسته سالاری و سپردن کار به اهل فن، همچنین در حوزه تخصیص منابع نیز عدالت به معنای توجه بر نیازها و اولویت ها و بهینه سازی منابع است.

علی احمدی عدالت در کتب درسی را توجه به نیازهای فکری و روانی دانش آموزان و مناطق مختلف کشور خواند و افزود: باید نیازهای مردم روستایی، عشایری و شهری را در کتابهای درسی لحاظ کرد و در حوزه ارزشیابی نیز باید همه ساحتهای تربیتی دانش آموزان را مد نظر قرار دهیم تا عدالت برقرار شود.

تکلیف مدارس تیزهوشان، استثنایی و فنی و حرفه ای را مشخص کنید

وی با بیان اینکه عدالت در حوزه پرداخت حقوق و مزایا به معنای توجه به شغل، سمت و محیط کار است، گفت: البته هنوز سند را ندیده ام و نمی توانم درباره آن قضاوت کنم ولی باید در سند چشم انداز آموزش و پرورش برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت در همه حوزه های تخصصی و برای همه استانها، مناطق و مدارس در نظر گرفته شود.

وزیر آموزش و پرورش روشن کردن موضوع مدارس تیزهوشان، استثنایی و فنی و حرفه ای را یکی دیگر از ملزومات سند چشم انداز آموزش و پرورش دانست و گفت: باید در این سند مشخص شود که بالاخره کشور نیاز به مدارس تیزهوشان، استثنایی و فنی و حرفه ای دارد یا نه و حتی باید دلایل وجود یا عدم وجود این مدارس نیز در سند آورده شود.

علی احمدی ادامه داد: همچنین آموزش وپرورش نیاز به داشتن برخی نهادها وحذف برخی دیگر که هم اکنون هیچ ماموریتی ندارند ، است که باید در این سند به آن اشاره شود.

وی با اعلام اینکه در اردیبهشت ماه امسال گردهمایی بزرگی برای ارائه اولین نسخه سند چشم انداز آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی برگزار می شود، تاکید کرد: از همه اندیشمندان داخل و خارج از آموزش و پرورش می خواهیم که نظرات خود را در قالب مقاله، نقد و پژوهش در اختیار ما بگذارند و ما حتی حاضر هستیم که در این موضوع با آنها قرارداد کاری نیز داشته باشیم.

معلمان همچون اساتید دانشگاه باید درجه بندی شوند

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به نظم رقابتی که میان آموزش و پرورش و دیگر فناوری های نوین است ، گفت: معلمان ما همیشه باید آموزش های خود را به روز کنند که آموزش های ضمن خدمت در این زمینه نقش بزرگی دارند و در این زمینه باید معلمان را همچون اساتید دانشگاه درجه بندی کنیم.

وی خواهان تحول درمراکز تر بیت معلم شد و افزود: دانش آموز افق 1404 باید از لحاظ سطح علمی در منطقه دارای رتبه نخست باشد.

برای تحقق تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید مدیر تربیت کنیم

وزیرآموزش و پرورش ادامه داد: اگر بتوانیم سند چشم انداز آموزش و پرورش را به خوبی طراحی کنیم، تازه در ابتدای راه قرار می گیریم چرا که برای تحقق تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیاز به تربیت مدیران داریم.

وی با تاکید بر ایجاد کانونهای تفکر در آموزش و پرورش افزود: این کانونها باید با مشارکت مدیران ایجاد شود و همچنین گروه های علمی نیز باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

علی احمدی در پایان به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون در سال آینده بسیاری از دغدغه های کارکنان دولت رفع می شود.