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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

وزیر آموزش و پرورش:

همه ارکان آموزش و پرورش باید هیئت امنایی اداره شوند

همه ارکان آموزش و پرورش باید هیئت امنایی اداره شوند

علی احمدی با اشاره به وضعیت مدارس کشور و نظام مدیریتی آن گفت: هم اکنون راه اندازی مدارس هیئت امنایی را در شورای عالی به تصویب رسانیدیم که در واقع باید تمام ارکان آموزش و پرورش هیئت امنایی اداره شود ضمن اینکه از لحاظ مالی نیز دارای پشتوانه دولتی باشند.

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا علی احمدی درهمایش رهنامه نظام تربیت رسمی وعمومی که امروز برگزار شد، با بیان اینکه تحول درآموزش و پرورش موضوع بسیار پیچیده ای است که سه جهت گیری اصلی دارد، گفت: این جهت گیری ها شامل حرکت به سمت آموزه های دینی، به روز کردن علوم و توجه به تاریخ و پیشینه ایرانی و اسلامی است که باید در طراحی سند چشم انداز آموزش و پرورش به آن توجه کرد.

وی درادامه با تاکید براینکه آموزش وپرورش کشورمان دارای مزیت ها و نقاط قوت بالایی است، اظهار داشت: وضعیت آموزش و پرورش کشورمان از متوسط دنیا بالاتر است ولی درعین حال می دانیم که تا وضعیت آرمانی  فاصله زیادی داریم که باید آن را کاهش دهیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره چگونگی تدوین فلسفه آموزش و پرورش گفت : باید مفاهیم نظری و شالوده فکری نظام تعلیم و تربیت را طراحی کنیم و در آن مبانی معرفت شناسی و تعلیم و تربیت اسلامی را مد نظر قرار دهیم.

علی احمدی افزود: دراین جریان می توانیم ازمکاتب فکری گوناگون هم به شکل تطبیقی استفاده کرده و از آنها الگو برداری کنیم.

عدالت در سند چشم انداز آموزش و پرورش باید مد نظر قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه گستردگی سند آموزش و پرورش بسیار است و برای عملی کردن آن زمان زیادی باید صرف شود، افزود: باید عدالت در همه موارد و بندهای این سند راه یابد و به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با تعریف عدالت در حوزه عزل و نصب ها، تخصیص منابع، کتب درسی و .. گفت: عدالت در عزل و نصب ها یعنی شایسته سالاری و سپردن کار به اهل فن، همچنین در حوزه تخصیص منابع نیز عدالت به معنای توجه بر نیازها و اولویت ها و بهینه سازی منابع است.

علی احمدی عدالت در کتب درسی را توجه به نیازهای فکری و روانی دانش آموزان و مناطق مختلف کشور خواند و افزود: باید نیازهای مردم روستایی، عشایری و شهری را در کتابهای درسی لحاظ کرد و در حوزه ارزشیابی نیز باید همه ساحتهای تربیتی دانش آموزان را مد نظر قرار دهیم تا عدالت برقرار شود.

تکلیف مدارس تیزهوشان، استثنایی و فنی و حرفه ای را مشخص کنید

وی با بیان اینکه عدالت در حوزه پرداخت حقوق و مزایا به معنای توجه به شغل، سمت و محیط کار است، گفت: البته هنوز سند را ندیده ام و نمی توانم درباره آن قضاوت کنم ولی باید در سند چشم انداز آموزش و پرورش برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت در همه حوزه های تخصصی و برای همه استانها، مناطق و مدارس در نظر گرفته شود.

وزیر آموزش و پرورش روشن کردن موضوع مدارس تیزهوشان، استثنایی و فنی و حرفه ای را یکی دیگر از ملزومات سند چشم انداز آموزش و پرورش دانست و گفت: باید در این سند مشخص شود که بالاخره کشور نیاز به مدارس تیزهوشان، استثنایی و فنی و حرفه ای دارد یا نه و حتی باید دلایل وجود یا عدم وجود این مدارس نیز در سند آورده شود.

علی احمدی ادامه داد: همچنین آموزش وپرورش نیاز به داشتن برخی نهادها وحذف برخی دیگر که هم اکنون هیچ ماموریتی ندارند ، است که باید در این سند به آن اشاره شود.

وی با اعلام اینکه در اردیبهشت ماه امسال گردهمایی بزرگی برای ارائه اولین نسخه سند چشم انداز آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی برگزار می شود، تاکید کرد: از همه اندیشمندان داخل و خارج از آموزش و پرورش می خواهیم که نظرات خود را در قالب مقاله، نقد و پژوهش در اختیار ما بگذارند و ما حتی حاضر هستیم که در این موضوع با آنها قرارداد کاری نیز داشته باشیم.

معلمان همچون اساتید دانشگاه باید درجه بندی شوند 

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به نظم رقابتی که میان آموزش و پرورش و دیگر فناوری های نوین است ، گفت: معلمان ما همیشه باید آموزش های خود را به روز کنند که آموزش های ضمن خدمت در این زمینه نقش بزرگی دارند و در این زمینه باید معلمان را همچون اساتید دانشگاه درجه بندی کنیم.

وی خواهان تحول درمراکز تر بیت معلم شد و افزود: دانش آموز افق 1404 باید از لحاظ سطح علمی در منطقه دارای رتبه نخست باشد.

برای تحقق تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید مدیر تربیت کنیم 

وزیرآموزش و پرورش ادامه داد: اگر بتوانیم سند چشم انداز آموزش و پرورش را به خوبی طراحی کنیم، تازه در ابتدای راه قرار می گیریم چرا که برای تحقق تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیاز به تربیت مدیران داریم.

وی با تاکید بر ایجاد کانونهای تفکر در آموزش و پرورش افزود: این کانونها باید با مشارکت مدیران ایجاد شود و همچنین گروه های علمی نیز باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

علی احمدی در پایان به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون در سال آینده بسیاری از دغدغه های کارکنان دولت رفع می شود.

کد مطلب 849157

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