روستاهای بالای 20 خانوار فارس دارای پوشش تلفن ثابت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس ظهر امروز در جریان برگزاری مراسم جشن پایان پروژه ارتباطی دهی به روستاهای بالای 20خانوار جمعیت در روستای قلعه چوبی منطقه سیاخ دارنگون فارس گفت: در برنامه پنج ساله چهارم مقرر شد که روستاهای بالای 20خانوار جمعیت تحت پوشش تلفن همراه قرار گیرند که این امر در سطح کشور از چندی پیش آغاز شد و در استان فارس در راستای اجرای سیاست عدالت اجتماعی و از بین بردن نابرابریها موفق شدیم این طرح را پیش از موعد مقرر به پایان ببریم.

چنگیز امیری در خصوص وضعیت کنونی ارتباط تلفن ثابت در روستاهای استان فارس گفت: در حال حاضر تعداد شماره های منصوبه در روستاهای 517 هزار و 542 مورد بوده که از این تعداد حدود 458هزار و 626 مورد مشغول به کار است.

وی با اشاره به وجود 798 مرکز روستایی و GSM در سطح روستاهای استان فارس افزود: در حال حاضر در پی اقدامات صورت گرفته ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 27.7درصد و ضریب نفوذ خانوار روستایی در بخش تلفن ثابت نیز 123درصد است ضمن اینکه در 469روستا نیز دفاتر ICT روستایی راه اندازی شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت ارتباطی روستاهای استان فارس افزود: بر اساس آمارهای موجود از دو هزار و 87 روستای زیر 100 نفر جمعیت 819 روستا دارای پوشش هستند، از یک هزار و 318 روستای بین 101تا 500 نفر جمعیت نیز یک هزار و 299 روستا و از 890روستای بالای 500 نفر جمعیت در سطح استان فارس نیز تمام 890 روستا تحت پوشش ارتباطی قرار دارند.

امیری با بیان اینکه در مجموع 98درصد از جمعیت روستایی استان فارس دارای ارتباطی مخابراتی هستند، افزود: علاوه بر این شرکت مخابرات علاوه بر امور جاری و کارهای معمول خود، 11 پروژه مهم را به صورت ملی و استانی تعریف کرده که بخشی از آنها به مرحله نهایی رسیده و برخی دیگر نیز در مرحله اجرا است که از آن جمله می توان به راه اندازی سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت، خرید 500 هزار پورت اینترنت پرسرعت، راه اندازی سیستم وایمکس و... اشاره کرد.