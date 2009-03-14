رعایت نکردن قوانین از سوی عابرین از اصلی ترین معضلات ترافیکی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید عارف قادرزاده، عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از جانب عابرین پیاده، مشکلات ترافیکی در شهرهای مختلف استان کردستان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: وضعیت سد معبر، عدم رعایت واحدهای صنفی و افزایش فروشندگان دوره گرد و دستفروش باعث شده که بیشتر عابرین پیاده از خیابانها رفت و آمد کنند که این امر، مشکلات ترافیکی در شهرهای استان کردستان را دوچندان کرده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های نوروزی پلیس راهور استان بیان داشت: 50 گشت خودرویی، 50 گشت موتوری و استقرار مامورین راهنمایی و رانندگی در بیش از 200 نقطه پر رفت و آمد و پر ترافیک شهرهای کردستان از جمله برنامه هایی است که برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم استان و مسافرین نوروزی در ایام تعطیلات اجرایی خواهد شد.

قادرزاده افزود: طرح ترافیکی تعطیلات نوروزی به صورت همزمان در سراسر کشور از 26 اسفندماه آغاز و تا 16 فروردین ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات انجام شده، امسال برای اولین بار 100 پلیس یار جوان، مامورین راهنمایی و رانندگی استان کردستان را در شهرهای مختلف همراهی خواهند کرد.

وی افزود: این طرح با هدف ارائه خدمت هر چه بهتر و بیشتر به مسافران نوروزی و نظم بخشی به معابر و خیابانهای پرتردد در شهرهای استان با همکاری سازمان آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر کردستان اجرا می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان یادآور شد: همچنین امسال و در ایام تعطیلات، از رانندگانی که در حریم شهرها مرتکب تخلفات خطرناک شوند تست آزمایش اعتیاد و تست مرفین بزاق به عمل خواهد آمد.

قادرزاده از توزیع چند هزار بروشور تبلیغاتی، افزایش گشتهای نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی در تمامی شهرهای استان و استفاده از دوربینهای کنترل سرعت در داخل شهرها به عنوان دیگر اقدامات تعطیلات سال جاری در استان کردستان نام برد.