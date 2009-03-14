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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۹

رعایت نکردن قوانین از سوی عابرین از اصلی ترین معضلات ترافیکی کردستان است

رعایت نکردن قوانین از سوی عابرین از اصلی ترین معضلات ترافیکی کردستان است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان، اصلی ترین معضل ترافیکی در شهرهای این استان را مربوط به عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی عابرین پیاده دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید عارف قادرزاده، عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از جانب عابرین پیاده، مشکلات ترافیکی در شهرهای مختلف استان کردستان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: وضعیت سد معبر، عدم رعایت واحدهای صنفی و افزایش فروشندگان دوره گرد و دستفروش باعث شده که بیشتر عابرین پیاده از خیابانها رفت و آمد کنند که این امر، مشکلات ترافیکی در شهرهای استان کردستان را دوچندان کرده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های نوروزی پلیس راهور استان بیان داشت: 50 گشت خودرویی، 50 گشت موتوری و استقرار مامورین راهنمایی و رانندگی در بیش از 200 نقطه پر رفت و آمد و پر ترافیک شهرهای کردستان از جمله برنامه هایی است که برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم استان و مسافرین نوروزی در ایام تعطیلات اجرایی خواهد شد.

قادرزاده افزود: طرح ترافیکی تعطیلات نوروزی به صورت همزمان در سراسر کشور از 26 اسفندماه آغاز و تا 16 فروردین ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات انجام شده، امسال برای اولین بار 100 پلیس یار جوان، مامورین راهنمایی و رانندگی استان کردستان را در شهرهای مختلف همراهی خواهند کرد.

وی افزود: این طرح با هدف ارائه خدمت هر چه بهتر و بیشتر به مسافران نوروزی و نظم بخشی به معابر و خیابانهای پرتردد در شهرهای استان با همکاری سازمان آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر کردستان اجرا می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان یادآور شد: همچنین امسال و در ایام تعطیلات، از رانندگانی که در حریم شهرها مرتکب تخلفات خطرناک شوند تست آزمایش اعتیاد و تست مرفین بزاق به عمل خواهد آمد.

قادرزاده از توزیع چند هزار بروشور تبلیغاتی، افزایش گشتهای نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی در تمامی شهرهای استان و استفاده از دوربینهای کنترل سرعت در داخل شهرها به عنوان دیگر اقدامات تعطیلات سال جاری در استان کردستان نام برد.

کد مطلب 849205

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