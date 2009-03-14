خط تولید "نئوپان " شرکت صنایع چوب اسالم به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، مدیرعامل شرکت صنایع چوب اسالم در مراسم گفت: پروژه تولید نئوپان اسالم به دلیل استفاده از ماشین آلات با کیفیت وهمچنین توان ظرفیت بالا در نوع خود از ویژگی های خاصی برخورداراست.

مسعود جبرئیلی ادامه داد: این خط تولید با سرمایه گذاری مستقیم شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تامین کشورانجام شده است.

وی افزود: برای راه اندازی فاز اول پروژه خط تولید نئوپان اسالم به ظرفیت 30 هزارمترمکعب که از آذرماه سال 86 آغاز شده 60 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

این مسئول اظهار داشت: به دلیل وجود حجم بالای ضایعات چوب و هیزم در منطقه اسالم و گیلان در سایزها و اندازه های مختلف، قسمت ورودی خط تولید شامل سه لاین مختلف یعنی چیپر، درام فیلیکر، سیستم تغذیه خاک اره و پوشال طراحی و اجرا شده است.

جبرئیلی ادامه داد: هم اکنون هیزم بدون محدودیت قطر شامل کاتین، گرده بینه، کنده های درخت، پوشال و کلیه ضایعات کارگاههای چوبی در این خط قابل استفاده است.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس هشتم نیز در این مراسم با اعلام اینکه کارخانه نئوپان اسالم نقش بسزایی در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه دارد گفت: حیات و پویایی کارخانه تولید نئوپان اسالم نیازمند حمایت مسئولان و همراهی مردم است.

بهمن محمدیاری با بیان اینکه صنعت تنها بخشی است که می تواند چراغ توسعه استان را روشن کند افزود: استان گیلان با توجه به اینکه در گذشته آنطور که باید نتوانسته سرمایه گذاری خاصی در بخشهای مختلف جذب کند، امروز به توسعه صنایع در دو بخش مادر و کوچک نیازمند است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، نقش صنایع کوچک در اشتغالزایی و تمرین برای فعالیت جمعی به منظور ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ را موثر ارزیابی کرد و افزود: با توسعه بخش صنعت باید برای بهبود ساختار اقتصادی و اشتغالزایی پایدار تلاش شود.

شرکت صنایع چوب اسالم با مساحت 200 هزار متر مربع واقع در کیلومتر 60 جاده انزلی - تالش و در دامنه گسترده جنگلهای زیبا و منحصر به فرد راشستان تالش در دهه 1330 با استفاده از تکنولوژی آمریکایی در زمینه استحصال و تبدیل گرده بینه‌ها و چوب ‌آلات جنگلی تأسیس و با توجه به وجود مواد اولیه بسیار مرغوب در منطقه، به مرور با اجرای طرحهای توسعه و استفاده از تکنولوژی کشورهای اروپایی نسبت به تولید و عرضه فرآورده های چوبی و مبلمان اقدام کرد.

شرکت صنایع چوب اسالم در حال حاضر با بهره ‌گیری از ماشین‌آلات مورد نیاز و کوره های چوب خشک کنی آلمانی به ظرفیت 240 متر مکعب و فعالیت واحدهای برشکاری، ماشین کاری، مونتاژکاری، رنگ کاری و استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه، محصولات خود را شامل انواع فرآورده های چوبی، مصنوعات چوبی ، پالت و نئوپان به بازار عرضه می‌ کند.

پیوسته بودن خطوط تولیدی موجود و دسترسی به منابع جنگلی مرغوب و امکانات فراوان موجود، ویژگی منحصر به فردی به مجموعه صنایع چوب اسالم داده است.

شرکت صنایع چوب اسالم علاوه بر طرحهای تولیدی موجود براساس نیاز و سلیقه مشتری، طرحها و مدلهای مورد نظر آنها را در واحد طراحی آماده، تولید و عرضه می‌ کند.

علاوه بر بهره ‌گیری از مرغوبترین و زیباترین گونه چوبهای موجود در جهان، یکی از دلایل عمده کیفیت بالای محصولات در این واحد، استفاده از روش علمی تکنولوژی چوب خشک کنی با استفاده از کورهای چوب خشک کنی آلمانی است که در این روش با دقت و حوصله فراوان نسبت به خشک کردن چوب تا رسیدن به رطوبت مورد نظر اقدام به عمل می‌آید و به این ترتیب، کلیه پارامترهای کیفیتی چوب نظیر مقاومت در مقابل تنش، خمش، ضریب شکست و خمش چوب حفظ می‌شود.