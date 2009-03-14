کاروان راهیان نور از استان قزوین عازم جنوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، ابوالحسن کبیری عصر شنبه در جلسه راهیان نور که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت : اعزام از بقیه شهرستان‌های استان از 28 اسفند ماه سال جاری آغاز می‌شود و تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در سال گذشته، هفت هزار نفر در اردوی راهیان نور حضور داشتند که در برنامه امسال نیز بیش از 3 هزار نفر بر تعداد بازدید کنندگان افزوده شده است.

جانشین فرمانده تیپ 82 صاحب‌الامر استان قزوین، مدت زمان هر اردو را پنج روز اعلام و خاطرنشان کرد: بیشتر شرکت کنندگان در کاروان راهیان نور را دانش‌آموزان، اعضای بسیج محلات، خانواده‌های شهدا، خبرنگاران و سایر گروهها تشکیل می دهند و مدیریت اعزام از مرحله ثبت‌نام، سازماندهی، نقل و انتقالات در مناطق عملیاتی جنوب، تهیه مواد غذایی و تهیه و توزیع اقلام فرهنگی تا زمان بازگشت را سپاه پاسداران برعهده دارد.

وی مجموع هزینه برگزاری اردوی راهیان نور در استان قزوین را شش میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: هزینه اعزام هر نفر حدود 60 هزار تومان برآورد شده است که یک چهارم آن یعنی معادل 15 هزار تومان از شرکت کنندگان دریافت می شود.

به گفته جانشین فرمانده تیپ 82 صاحب‌الامر استان قزوین، در این سفر علاوه بر راویانی که به صورت ثابت در جنوب مستقر هستند، 50 راوی نیز از استان قزوین به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

وی در ادامه خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری اردوی راهیان نور شد و از همکاری مطلوب میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، صدا و سیما، هلال احمر استان در برگزاری این اردوها تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه محمد صادق پورمهدی، معاون عمرانی استانداری قزوین نیز با اشاره به اهمیت برپایی اردوی راهیان نور در خصوص ضرورت بیمه شدن اعزام شوندگان و ارائه خدمات مناسب پزشکی در اردوهای راهیان نور نکاتی را متذکر شد.