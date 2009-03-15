صنایع دستی باید به شیوه های جدید معرفی شود

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، نماینده مردم رودسر و املش صبح یکشنبه در نشست مدیران استان، تبلیغات را از راهکارهای اصلی برای معرفی صنایع دستی استان عنوان کرد و افزود: علاوه بر تبلیغات باید پژوهشهای کاربردی کشور به سمت و سویی برود که بتوان هنرهای سنتی و صنایع دستی را به شیوه های جدید معرفی کرد.

وی با اعلام اینکه صنایع دستی ابزاری برای بازگشت به الگوهای معیشتی قدیم است، اظهارداشت: در یک قرن گذشته خانواده های ایرانی با تولید صنایع دستی به خود کفایی رسیده بودند اما با ورود الگوهای معیشتی جدید بسیاری از افراد این باورها را فراموش کردند.

عباسی معرفی صنایع دستی ایران را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: صنایع دستی قبل از هر اقدامی نیاز به معرفی دارد و متولیان این امر باید این هنرها را به مردم معرفی کنند.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هشتم با اشاره به اینکه در ایران هنرهای سنتی زیادی وجود دارد که هنوز برای مردم نا آشنا هستند، ادامه داد: با چاپ بروشور و برگزاری نمایشگاه و ایجاد فروشگاه این هنرها باید به مردم شناسانده شوند.