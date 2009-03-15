  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۲

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس:

صنایع دستی باید به شیوه های جدید معرفی شود

صنایع دستی باید به شیوه های جدید معرفی شود

رشت - خبرگزاری مهر: اسدالله عباسی گفت: هنرهای سنتی و صنایع دستی استان گیلان باید به شیوه های جدید معرفی شود.

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، نماینده مردم رودسر و املش صبح یکشنبه در نشست مدیران استان، تبلیغات را از راهکارهای اصلی برای معرفی صنایع دستی استان عنوان کرد و افزود: علاوه بر تبلیغات باید پژوهشهای کاربردی کشور به سمت و سویی برود که بتوان هنرهای سنتی و صنایع دستی را به شیوه های جدید معرفی کرد.

وی با اعلام اینکه صنایع دستی ابزاری برای بازگشت به الگوهای معیشتی قدیم است، اظهارداشت: در یک قرن گذشته خانواده های ایرانی با تولید صنایع دستی به خود کفایی رسیده بودند اما با ورود الگوهای معیشتی جدید بسیاری از افراد این باورها را فراموش کردند.

عباسی معرفی صنایع دستی ایران را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: صنایع دستی قبل از هر اقدامی نیاز به معرفی دارد و متولیان این امر باید این هنرها را به مردم معرفی کنند.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هشتم با اشاره به اینکه در ایران هنرهای سنتی زیادی وجود دارد که هنوز برای مردم نا آشنا هستند، ادامه داد: با چاپ بروشور و برگزاری نمایشگاه و ایجاد فروشگاه این هنرها باید به مردم شناسانده شوند.

کد مطلب 849400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها