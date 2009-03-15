تاکید البشیر بر مشارکت در نشست دوحه/درخواست دیوان لاهه از قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،دادگاه بین المللی جنایی(لاهه) از قطر خواست در بازداشت رئیس جمهوری سودان که اخیرا حکم بازداشت وی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در ایالت دارفور صادر شده،همکاری کند.



امیر قطر از رئیس جمهوری سودان برای شرکت در نشست آتی سران عرب در دوحه رسما دعوت کرده که با پاسخ مثبت البشیر روبرو شده است.



این در حالی است که "علی کرتی" وزیر مشاور در امور خارجی سودان بر شرکت رئیس جمهوری این کشور در نشست سران عرب در دوحه تاکید کرد.



به گفته وی،البشیر همچنین در نشست سران عرب و منطقه آمریکای لاتین که پس از نشست دوحه برگزار می شود،شرکت خواهد کرد.



این در حالی است که روز گذشته هیئتی از مصر به ریاست احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه این کشور در خارطوم با رئیس جمهوری سودان دیدار و با وی درباره پیامدهای اخراج گروههای امداد رسان خارجی از سودان بحث و تبادل نظر کرد؛احمد ابوالغیط پس از این دیدار تاکید کرد سودان تضمین داده است اخراج گروههای امدادرسان خارجی،تاثیری بر روند کمکهای بشردوستانه در دارفور نخواهد گذاشت.



لازم به ذکر است که دادگاه بین المللی جنایی(لاهه) چهاردهم اسفند عمر البشیر را به دست داشتن در کشتار دارفور متهم و با استناد به این اتهامات حکم بازداشت وی را صادر کرد.

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