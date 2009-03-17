قالیبافان کرد تار و پودی از مهر می گسترند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنندج، روزگاری گستردن فرش دستباف بر پهنای خانه های بزرگ و قدیمی علاوه بر پاسداشت از یک هنر بومی ثروت و سرمایه ای عظیم محسوب می شد اما این روزها از فرهنگ استفاده از فرش دستباف ایرانی چیزی باقی مانده و اغلب ترجیج می دهیم فرش ماشینی را در کنار مبلمان چند میلیون تومانی که سرمایه ای نیز محسوب نمی شود در کنار هم بچینیم.

در این سفر که با بر نامه ریزی صورت گرفته از سوی شرکت سهامی فرش ایران با هدف بازدید از مجتمعهای قالیبافی شهرهای سنندج و مریوان صورت گرفت، دستاوردهای مختلف فرش در کارگاههای قالیبافی که تسهیلات زودبازده دریافت کرده بودند مورد بازدید قرار گرفت.

پیشرفتهای حاصل شده در زمینه رونق این هنر صنعت در حالی تمامی نظرها را به خود معطوف کرد که نمی توان از کنار حقوق و مزایای پایین قالیبافان که با دستانی پینه بسته با ظرافتی وصف ناشدنی نقشه ای از مهر و مهربانی دیار کردستان را بر تارک قالی این دیار نقش می زنند، بی تفاوت گذشت.

البته با نشستن پای صحبت تولید کنندگان فرش دستباف کردستان و صاحبان مجمتمعهای قالیبافی و قالیبافان نمی توان صاحبان صنایع را مقصر پایین بودن دستمزد دانست بلکه سیاستهای کلی حمایتی از این هنر صنعت و برنامه ریزی در خصوص بالا رفتن تقاضای خرید فرش دستباف در کشور ما موضوعی است که باید بیش از پیش پرداخته شود.

مدیر یکی از مجتمعهای قالیبافی شهر سنندج در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کردستان اظهار داشت: کارگاه تولیدی ما که در حال حاضر تنها از 20 در صد ظرفیت موجود استفاده می کند سالانه قابلیت تولید دو هزار متر فرش دستباف را دارد و فرشهای این مجموعه تولیدی به سفارش مشتریان شهر پیزای ایتالیا بافته و به این کشور صادر می شود.

اشرف رستم پور یکی از مزایای بافت قالی در مجتمعهای متمرکز را کنترل کیفیت محصول تولیدی در تمامی مراحل تولید برشمرد وعنوان کرد: تمامی اشکالات فرش در هنگام بافت با کنترل درست و به موقع در طی مراحل بافت فرش برطرف شده و نیاز به برطرف کردن عیوب و اشکالات پس از بافت و با صرف هزینه مجدد نیست.

وی افزود: حمایتهای مالی و معنوی مرکز ملی فرش ایران در ایجاد و تقویت مجتمعهای متمرکز قالیبافی نقش موثری داشته است.

یکی دیگر از صاحبان صنایع در شهرستان مریوان نیز درخصوص مشکلات تولید فرش دستباف در مجتمعهای متمرکز قالیبافی خاطرنشان کرد: بانکها با در اختیار ندادن سرمایه در حال گردش بزرگترین مشکل را برای صنایع از جمله تولیدکنندگان قالی ایجاد می کنند و این مجتمعها به همین دلیل نمی توانند با ظرفیت کامل کار کنند.

یکی از بافندگان فرش نیز میزان حقوق خود را براساس رجشمار اعلام و گفت: به ازای هر رج در حدود 800 تا 1000 تومان دستمزد می پردازند که با در نظر داشتن متوسط 7 رج بافت در یک روز حقوق یک بافنده فرش در ماه در حدود 100 هزار تومان بدون بیمه درمان است.

رئیس اداره بازرگانی استان کردستان گفت: تاکنون نزدیک به هفت هزار نفر بافنده به تامین اجتماعی معرفی شده اند که تحت پوشش بیمه قرار دارند.

مصیب محمدیان شمالی در ادامه حجم مبادلات تجاری استان کردستان را 950 میلیون دلار برشمرد و افزود: در این راستا سازمان بازرگانی در سال 86 و 87 به هیات تجاری در آلمان در زمینه بازاریابی فرش دستباف اعزام کرده و در سال آینده نیز هیات‌هایی را اعزام خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه‌ آموزش بافندگان و نیز تجار فرش با وجود این که در سال 84 هشت دوره آموزشی برپا شده بود و در سال 85 این تعداد به 20 دوره فراگیر افزایش یافته و در سال 86، 61 دوره برگزار شد که در راستای آن دو هزار و 480نفر بافنده و تاجر تحت آموزش قرار گرفتند البته در سال جاری نیز تاکنون 50 دوره برگزار شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان اعتباراتی که از محل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده به فرش دستباف اختصاص یافته است 49 هزار و 120میلیون ریال عنوان کرد.

وی افزود: علاوه بر این از محل اعتبارات فنی و حرفه‌ای نیز چهار هزار و 558 میلیون ریال به کارگاه‌های متمرکز و نیمه متمرکز اختصاص یافت.

هنر قالیبافی از دیرباز در ایران مرسوم بوده است و هر استان کشور نیزسبکی مختص به خود در بافت قالی دارد اما به نظر می رسد که انجام کارهایی از قبیل تبلیغات گسترده در فرهنگسازی از استفاده از فرش دستباف و نیز ارائه تسهیلات به خریداران فرش دستباف می تواند در ترویج استفاده از فرش دستباف کشور و نیز رونق این هنر صنعت موثر باشد.

سلیقه یابی از بازارهای جهانی و داخلی و توجه به تولید کالای مشتری پسند و نیز برگزاری نمایشگاه های فرش دستباف با ترکیب مبلمان مدرن از جمله راهکارهایی است که می تواند رونق بیش از پیش این هنر صنعت ایرانی را در پی داشته باشد.