افزایش دو برابری ساخت گلخانه در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رضا اسکندری شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از سایت گلخانه ای باباریز سنندج اظهار داشت: ساخت سایت های گلخانه در کشور از سال 84 تا کنون بیش از دو برابر کل مدت 11 سال قبل از آن است.

وی ادامه داد: بحث ساخت گلخانه در کشور ما از 15 سال گذشته آغاز شده که در جریان مدت زمان مدیریت دولت نهم بیش از 4 هزار 500 هکتار احداث شده که این رقم در مقایسه با 11 سال قبل از آن دو برابر افزایش داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هم اکنون نزدیک به 7 هزار و 700 هکتار سطح زیرکشت گلخانه ای در سراسر کشور وجود دارد که اکثر آن به تولید سیفی جات، سبزی و گل های تزئینی اختصاص دارد.

اسکندری افزود: هم اکنون متوسط برداشت در هر هکتار در دوره در گلخانه های کشور 280 تن محصولات مخلف است که در مقایسه با میانگین جهانی آمار قابل قبول و مناسبی است.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار است سطح زیر کشت در بخش گلخانه ای در سراسر کشور به بیش از 60 هزار هکتار برسد که امیدواریم با تعامل هر چه بهتر بخش های خصوصی و دولتی این مهم در طول سال آینده محقق شود.

اسکندری گفت: وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچ محدودیتی از تمامی علاقمندان و سرمایه گذاران به این بخش دعوت نموده و آنها را مورد حمایت های خود قرار خواهد داد.

وزیر جهاد کشاورزی کشور بیان داشت: در بخش حمایت از ایجاد سایت های گلخانه ای سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر این است که این زیرساخت های لازم و فضاها را احداث نموده و در ادامه به متقاضیان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی با تسهیلات ویژه واگذار نماید.

در ادامه این بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گزارشی از وضعیت ساخت و راه اندازی مجتمع گلخانه ای باباریز سنندج را ارائه نمود.