ماموریت امید 40 روز دیگر ادامه دارد / ورود به جو پس از اتمام ماموریت

اصغر ابراهیمی کارشناس و پژوهشگر علوم و فناوریهای فضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماهواره امید برای انجام ماموریتهای ویژه ای برای مدت زمان معینی از یک تا دو ماه طراحی و ساخته شده است.

وی ارسال پیام، ارتباط با ایستگاههای زمینی، ارسال اطلاعات مداری و اطلاعات درونی ماهواره را از جمله ماموریتهای این ماهواره ذکر کرد و افزود: این ماهواره تاکنون ماموریتهای مذکور را با موفقیت و دقت بالا انجام داده است.

ابراهیمی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر پایان ماموریت ماهواره امید تا 12 روز آینده تاکید کرد: این ماهواره در حال حاضر در مدار قرار دارد و تا 40 روز آینده هم در مدار باقی خواهد ماند.

کارشناس و پژوهشگر علوم و فناوریهای فضایی به سرنوشت این ماهواره امید اشاره کرد و ادامه داد: این ماهواره همانند سایر ماهواره های مدار لئو LEO وارد جو می شود و در فضا نخواهد بود.

ماهواره ملی امید 15 بهمن ماه همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی و در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب با دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با موفقیت به فضا پرتاب و در مدار کره زمین قرار گرفت.