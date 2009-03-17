رشد 329 درصدی اعتبارات منابع طبیعی خراسان جنوبی در برنامه چهارم

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب‌ الله شریفی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سربیشه گفت: بیابان ‌زدایی در 164 هزار هکتار، احیای 20 هزار هکتار از مراتع، تولید سه میلیون نهال گلدانی و احداث شش پارک جنگلی از جمله اقدامات انجام شده طی چهار سال اخیر می باشد.

مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی به اجرای پروژه آبخیزداری با لاستیک ‌های فرسوده که در کشور بی ‌نظیر و منحصر به استان خراسان جنوبی است، اشاره کرد و افزود: اجرای پروژه بین ‌المللی ترسیب کربن در 144 هزار هکتار از اراضی منطقه با هدف جهانی جذب دی اکسید کربن و ایجاد اشتغال پایدار برای بالغ بر 38 گروه توسعه روستایی از دیگر پروژه‌ های موفق اداره کل منابع طبیعی استان می باشد.

فرماندار شهرستان سربیشه نیز در این جلسه بر اعلام پروژه ‌های اولویت ‌دار تاکید کرد و از روسای ادارات خواست پروژه‌ های اولویت ‌دار را به مدیران استان اعلام کنند تا در جلسه کمیته برنامه ‌ریزی مطرح و اعتبار لازم برای آن تصویب شود.

علیرضا حسینی خاطر نشان کرد: در برنامه ‌های سال جدید اولویت نخست به مسائل فرهنگی و سپس به زیرساخت ‌ها و تکمیل پروژه‌ ها داده می ‌شود.