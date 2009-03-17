بزرگترین پارک تفریحی بانوان زنجان سال آینده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای کارگروه بانوان و جوانان استان زنجان گفت: با توجه به اینکه بانوان نقش مهمی در جامعه دارند توجه به این قشر از جامعه از اولویت های مهم دولت محسوب می شود.

وی افزود: تصمیمات اخذ شده توسط دولت با رویکرد عدالت محورانه و با هدف جلب رضایت تمام مردم است.

استاندار زنجان فضای ایجاد شده در کشور را برای فعالیتهای بانوان بسیار مطلوب عنوان کرد و افزود: رویکرد دولت به بخش بانوان و حوزه کار امور بانوان کاربردی، دائمی و جدی است.

رئوفی نژاد مجموع وظایف تعریف شده برای حوزه بانوان را تنها نظارتی خواند و گفت: وظیفه حوزه بانوان احصاء ظرفیت ها و برنامه ریزی برای استفاده کامل از مزیت های موجود در سطح استان است.

استاندار زنجان در ادامه ایجاد محوریت در حوزه فعالیتهای بانوان استان به خصوص پیرامون مسائل مربوط به اشتغال، سلامت و بهداشت، آموزش و کارهای فرهنگی را خواستار شد و تصریح کرد: برخی اقدامات کلان به صورت متمرکز به صورت استانی انجام شده که از جمله آن می توان به افتتاح تاکسی بیسیم بانوان اشاره کرد.

رئوفی نژاد افزود: برای بهره گیری بهتر از این خدمات در حوزه بانوان ایجاد انسجام و اتحاد الزامی است.

در پایان این مراسم از مشاورین امور بانوان فرمانداریهای استان تقدیر شد.