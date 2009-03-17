خبرنگاران قمی با قوانین جدید ‏AFC‏ آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این کلاس مدیر امور بین الملل فدراسیون فوتبال به تشریح قوانین جدید لیگ قهرمانان آسیا پرداخت.
وی ادامه داد: این کلاس توجیهی برای نیروی انتظامی و مسئولان اجرایی هیئت فوتبال برگزار شد که امید می رود در برگزاری مسابقات، شاهد تعامل مناسب خبرنگاران و عکاسان و نیروی انتظامی در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشیم.
رئیس هیئت فوتبال استان قم خاطرنشان کرد: باتوجه به قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا در تلاش هستیم که از طریق هماهنگی با بخش های مختلف هیچ گونه مشکلی در برگزاری بازی های صبا به وجود نیاید.
متقیان عنوان کرد: باتوجه به آنکه برای اولین بار تیمی از قم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حاضر می شود، امیدواریم میزبانی سربلند در برگزاری بازی های صبا در این استان باشیم.
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