  1. استانها
  2. قم
۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۶

خبرنگاران قمی با قوانین جدید ‏AFC‏ آشنا شدند

خبرنگاران قمی با قوانین جدید ‏AFC‏ آشنا شدند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال استان قم از برگزاری یک دوره آموزشی به منظور آشنایی با قوانین جدید ‏AFC‏ برای خبرنگاران خبر داد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این کلاس مدیر امور بین الملل فدراسیون فوتبال به ‏تشریح قوانین جدید لیگ قهرمانان آسیا پرداخت.

‏وی ادامه داد: این کلاس توجیهی برای نیروی انتظامی و مسئولان اجرایی هیئت فوتبال برگزار شد که امید می رود در برگزاری ‏مسابقات، شاهد تعامل مناسب خبرنگاران و عکاسان و نیروی انتظامی در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشیم. ‏

رئیس هیئت فوتبال استان قم خاطرنشان کرد: باتوجه به قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا در تلاش هستیم که از طریق هماهنگی با ‏بخش‌ های مختلف هیچ گونه مشکلی در برگزاری بازی‌ های صبا به وجود نیاید. ‏

متقیان عنوان کرد: باتوجه به آنکه برای اولین بار تیمی از قم در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حاضر می ‌شود، امیدواریم ‏میزبانی سربلند در برگزاری بازی‌ های صبا در این استان باشیم. ‏

کد مطلب 850471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها