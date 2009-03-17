خبرنگاران قمی با قوانین جدید ‏AFC‏ آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این کلاس مدیر امور بین الملل فدراسیون فوتبال به ‏تشریح قوانین جدید لیگ قهرمانان آسیا پرداخت.

‏وی ادامه داد: این کلاس توجیهی برای نیروی انتظامی و مسئولان اجرایی هیئت فوتبال برگزار شد که امید می رود در برگزاری ‏مسابقات، شاهد تعامل مناسب خبرنگاران و عکاسان و نیروی انتظامی در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشیم. ‏



رئیس هیئت فوتبال استان قم خاطرنشان کرد: باتوجه به قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا در تلاش هستیم که از طریق هماهنگی با ‏بخش‌ های مختلف هیچ گونه مشکلی در برگزاری بازی‌ های صبا به وجود نیاید. ‏



متقیان عنوان کرد: باتوجه به آنکه برای اولین بار تیمی از قم در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حاضر می ‌شود، امیدواریم ‏میزبانی سربلند در برگزاری بازی‌ های صبا در این استان باشیم. ‏

