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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

روشنایی هشت کیلومتر مسیر نیشابور به مشهد تامین شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شهرستان نیشابور گفت: تا کنون روشنایی هشت کیلومتر از مسیر نیشابور به مشهد اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، جواد نجار پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در نشست بررسی مسائل محور نیشابور به مشهد اظهار داشت: این محور از اصلی ترین راه های استان خراسان رضوی بوده و در حال حاضر با تخصیص اعتبارات لازم، طی عملیاتی تاکنون سه کیلومتر از طول مسیر این پروژه دارای سیستم روشنایی شده است.

معاون مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی افزود: پنج کیلومتر از مسیر نیشابور به مشهد در حوزه اداره راه و ترابری شهرستان نیشابور نیز پیش از این با اجرای عملیات مشابه، از سیستم روشنایی بهره مند شده است.

نجار هدف از اجرای این پروژه را کاهش احتمال بروز تصادفات و افزایش ضریب ایمنی تردد در شب عنوان کرد و ادامه داد: در صورت تخصیص اعتبارات لازم، این پروژه در طول سایر راه های این شهرستان نیز اجرا خواهد شد.

رئیس اداره راه و ترابری نیشابور با اشاره به ضرورت ایمن سازی جاده های این شهرستان خاطرنشان کرد: در راستای تحقق این امر طی سال جاری 300 کیلومتر از راه های شهرستان نیشابور مجهز به شیار لرزاننده شده اند.

 

کد مطلب 850486

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