صادرات شرکتهای تابعه ایدرو به 60 کشور دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ارزش صادرات 9 ماهه سال 87 شرکتهای تابعه و وابسته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیش از 473 میلیون دلار بوده است.

در این میان 5 شرکت ایران خودرو با بیش از 277 میلیون دلار، تراکتور سازی ایران با 43 میلیون دلار، واگن پارس با 41 میلیون دلار، شرکت سایپا با 31 میلیون دلار و شرکت مجتمع صنعتی اسفراین با 16 دلار صادرات، 86 درصد صادرات مجموعه را در اختیار داشته اند، ضمنا 16 شرکت نیز بیش یک تا 10 میلیون دلار صادرات داشته اند.

صادرات شرکت تراکتورسازی با بیش از 188 درصد افزایش نسبت به 9 ماهه ابتدای سال 86 وضعیت ایده آلی را نشان می دهد.

شرکت واگن پارس نیز با 63 درصد افزایش صادرات در رده دوم قرار گرفته و شرکتهای مجتمع صنعتی اسفراین ( 29 درصد ) موتورسازان ( 22 درصد) سایپا ( 15 درصد ) سازه گستر( 6 درصد ) و قطعات اتومبیل ایران با ( 3 درصد ) افزایش صادرات در رتبه های سوم تا هفتم قرار دارند.

روسیه با 78 میلیون دلار ( 16 درصد )، ترکیه با 75 میلیون دلار( 16 درصد ) و نزوئلا با 57 میلیون دلار ( 12 درصد ) و عراق با 46 میلیون دلار ( 9 درصد ) به ترتیب عمده ترین کشورهای خریدار کالاهای شرکت های تابعه و وابسته ایدرو بودند.