2578 دانش آموز لرستانی در طرح ایمن سازی مدارس آموزش دیدند

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد دانش آموز در قالب این طرح بیش از 10 هزار و 312 ساعت تحت آموزش تئوری قرار گرفتند.

وی همچنین از 2 هزار و 578 ساعت آموزش عملی به این دانش آموزان خبر داد و یادآور شد: "طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها" با هدف ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان مدارس حاشیه راههای لرستان و جلوگیری از بروز حوادث تلفات جاده ای در محورهای این استان اجرا شده است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان لرستان خاطر نشان کرد: طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای لرستان در 17 مدرسه مقطع ابتدایی و 10 مدرسه مقطع راهنمایی در سال جاری با صرف 430 میلیون ریال اعتبار اجرا شده است.

حیدری ادامه داد: این طرح در قالب اجرای آموزشهای تئوری و عملی با سرفصل هایی از قبیل شناخت خطرات جاده، آموزش لزوم احترام به قوانین، آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی، توصیه های ایمنی، تشکیل پلیس گذربان مدرسه، نحوه استفاده از تابلوهای سه وجهی و استفاده از بازیهای کمک آموزشی انجام پذیرفت.

وی تصریح کرد: همچنین پیک نوروزی حاوی پیامهای آموزشی نحوه عبور و مرور از جاده به تعداد دانش آموزان 27 مدرسه تهیه و بین آنان توزیع شده است.