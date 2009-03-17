190 مصوبه برای آبادانی کردستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنندج، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در روز پایانی سفر خود به استان کردستان با حضور در جمع خبرنگاران گزارشی از آخرین روند اقدامات دولت نهم در این استان و مصوبات دومین سفر هیئت دولت به آن ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در جریان سفر اخیر هیئت دولت به استان کردستان 190 بند مصوبه به تایید هیئت دولت رسیده است بخشی هایی از این مصوبات را اعلام کرد و یادآور شد که مصوبه تنها 5 درصد کار است و 95 درصد دیگر آن به اقدامات آتی بستگی خواهد داشت .

رئیس جمهور با اشاره به حضور اعضای هیئت دولت در کم امکانات ترین روستای استان کردستان هدف از این اقدام را دستیابی به کف امکانات این استان اعلام کرد و افزود: امروز هیئت دولت جلسه ای نسبتا طولانی داشت که از ساعت 6 صبح تا حدود 11 ظهر ادامه داشت و در آن جمع بندی روشن و مشخصی از تمامی کارهایی که باید از این پس در کردستان انجام شود ارائه شد.

احمدی نژاد با اشاره به تعداد مصوبات تایید شده از سوی هیئت دولت در نشست امروز خاطرنشان کرد که روی تک تک این مصوبات ساعت ها کار کارشناسی انجام شده و نهایتا این مجموعه در نشست امروز به صورت قانون در آمده است.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز هیئت دولت چندین تصمیم مهم برای ایجاد اشتغال در استان کردستان اتخاذ شده است ، تدوین 30 طرح بزرگ سرمایه گذاری برای این استان را از جمله این برنامه ها دانست و اعلام کرد که براساس مصوبه هیئت دولت چنانچه احیانا بخش غیر دولتی آمادگی کافی برای ایفای نقش در این حوزه را نداشت از بخش دولتی برای جبران مسائل استفاده خواهد شد.

رئیس جمهور مطالعه برای ایجاد منطقه ویژه بازرگانی در شهر بانه و تاسیس 8 شهرک و ناحیه صنعتی جدید در استان کردستان را از دیگر مصوبات امروز هیئت دولت در چارچوب ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در کردستان معرفی کرد.

احمدی نژاد از کاهش سود طرحهای 20 میلیون دلاری تا حداکثر 2 درصد خبر داد و گفت: بر اساس آنچه که ذکر شد طرحهای سرمایه گذاری در استان کردستان که از ذخیره ارزی استفاده می کنند و تا 20 میلیون دلار به نتیجه می رسند تا سقف 500 میلیون دلار حداکثر سودشان دو درصد خواهد بود واین عیدی ما به این استان و کمک خوبی برای پیشرفت سرمایه گذاری در آن خواهد بود.

وی با اشاره به مصوبات امروز هیئت دولت در حوزه حمل و نقل و راه افزود: بر اساس این مصوبات تمامی راههای مواصلاتی استان و آزاد راههای آن وارد دستور کار وزارت راه شد و بر این اساس قرار شد 2 هزار و 500 کیلومتر راه روستایی نیز در دستور تکمیل ، بهسازی و آسفالت سازی قرار بگیرد.

رئیس جمهور همچنین از امکان سنجی برای احداث فرودگاه در شهر مریوان خبر داد و تصریح کرد: ایجاد گذرگاههای مرزی و نگهبانی های میان راهی در مرزهای رسمی استان نیز در دستور کار ما قرار گرفته است.

احمدی نژاد درادامه گزارش خود به خبرنگاران استان کردستان را از جمله استانهای کشور دانست که بیشترین مقدار سد در آن در حال ساخت است و از برنامه ریزی برای تامین آب شرب مورد نیاز تمام روستاهای این استان خبر داد.

وی از اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی هیئت دولت در بخش انرژی خبر داد و گفت: قرار شد تمام نیازهای استان در عرصه تامین برق به طور کامل تامین شود و در همین چارچوب تسریع گازرسانی به روستاهای استان نیز مورد تصویب قرارگرفت.

رئیس جمهور درادامه سخنان خود همچنین از کاهش سود تسهیلات دریافتی از محل منابع اداره شده خبرداد و اعلام کرد که هیئت دولت تصویب کرده است که هر جا نیاز به مراکز درمانی و بهداشتی باشد این مراکز تامین و ساخته خواهند شد.

احمدی نژاد همچنین از تصویب شناسایی و تایید 13 روستا به عنوان هدف گردشگری و 10 اثر ملی برای ثبت در مجموعه آثار ملی استان کردستان خبر داد.

وی دربخش پایانی سخنان خود با تشکر ازرسانه های محلی وخبرنگاران اعزامی به این سفر و همچنین مردم کردستان به واسطه استقبال از او وهیئت همراهش از همدلی اعضای هیئت دولت در تصویب مصوبات این استان سخن گفت و اظهار داشت: شاید کردستان از معدود استانهایی بوده که مصوبات آن با اتفاق آرا تصویب شده است.

رئیس جمهور همچنین از رسانه های این استان خواست تا با نمایش تصویر خوب از استان خود با طرح انتقادات سازنده و مثبت از عملکرد خدمتگزاران ملت مسیر خدمت رسانی بهتر را برای آنان ایجاد نمایند.

رئیس جمهور قرار است تا ساعتی دیگر در بین علمای استان کردستان سخنرانی نماید.