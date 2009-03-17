به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان پیش از ظهر سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران درپاسخ به سئوالی درباره تمدید تحریم های آمریکا علیه ایران توسط اوباما، گفت: تحریم خوابی است که دیگر تعبیر نمی شود و مسائلی چون پرتاب ماهواره امید، راه اندازی پارس جنوبی، انعقاد قرارداد چند میلیارد دلاری ایران و چین و موافقتنامه همکاری های انرژی میان ایران و روسیه، عدم تعبیر تحریم ها را اثبات می کند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: اگر آنها باز هم مسیر تحریم ها را طی کنند، این مسئله تاثیری بر برنامه هسته ای ایران ندارد.

قشقاوی گفت: این تحریم ها شمشیری زنگ زده و ناکارآمد است.

وی همچنین سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه به عربستان را غیر منتظره ندانست و گفت: این سفر عادی و در چارچوب رایزنی های مستمر بین ایران و کشورهای منطقه صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: سفر متکی به 6 کشور حاشیه خلیج فارس موفقیت آمیز بود و این فرصت خوبی بود که آقای متکی و مقامات این کشورها نقطه نظرات خود را بیان کنند و از اظهارات مثبت مسئولان کشورهای عربی مشخص است که آنها احساس تهدید از جانب ایران ندارند.

قشقاوی در مورد حضور یا عدم حضور رئیس جمهور در اجلاس سران اتحادیه عرب در قطر اظهار بی اطلاعی کرد.

وی همچنین خبر منتشرشده در مورد فقدان سفیر در 20 تا 30 سفارتخانه ایران را تکذیب کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا عدم پذیرش معاون رئیس جمهور توسط پادشاه مراکش صحت داشته است یا خیر، گفت: تعجب می کنیم که چرا این مسئله امروز مطرح شده چون سفر معاون رئیس جمهور در جنگ غزه انجام شد و مانند 22 هیئت دیپلماتیک دیگر پیام رئیس جمهور ایران را به مراکش برد، اما گاهی بنا به دلایل مختلف از جمله عدم حضور مسئولان ارشد آن کشور و تعدد برنامه های کاری انجام دیدار میسر نمی شود در آن مقطع نیز رئیس کشور مراکش حضور نداشت و پیام ایران در خصوص مسئله فلسطین در سطوح دیگری تقدیم شد که این عادی است.

وی در مورد حضور ایران در اجلاس افغانستان در رم نیز گفت : راجع به اجلاس افغانستان هنوز خبر موثقی دریافت نشده و از ما نیز هنوز دعوتی صورت نگرفته است ، بنابراین نمی توانیم بگوییم که شرکت می کنیم یا خیر.

قشقاوی که در آخرین نشست خبری خود در سال جاری سخن می گفت ، سال 87 را سال پرکار دستگاه دیپلماسی ایران خواند و گفت: دراین سال ما 450 تبادل هیئت دیپلماتیک داشتیم و همچنین اجلاس عدم تعهد و سران اکو را نیز با موفقیت برگزار کردیم.

وی از سفرهای رئیس جمهور به سازمان ملل و دیدارهای وزیر امور خارجه به عنوان فرصت هایی برای تعامل با دیگر کشورها نام برد و گفت: حوزه دیپلماسی مثل حوزه باغبانی است که باید درآن گل دوستی کاشته شود و ضمنا باید مراقب بود که آتش های احتمالی خاموش شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: حوزه سخنگویی وزارت خارجه در سال گذشته 150 بیانیه مطبوعاتی منتشر و 50 جلسه مطبوعاتی نیز با حضور خبرنگاران برگزار کرده است.