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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

شهردار سیرجان:

بزرگترین سفره هفت سین کشور در سیرجان رونمایی می شود

بزرگترین سفره هفت سین کشور در سیرجان رونمایی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: شهردار سیرجان با اشاره به جاذبه های فراوان گردشگری و سنتی شهرستان سیرجان از رونمایی بزرگترین سفره هفت سین کشور در این شهرستان همزمان با سال جدید خبر داد.

داوود قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم زمان با سال جدید بزرگترین سفره هفت سین کشور با ابعاد هزار و 200 متر مربع در میدان امام علی (ع) سیرجان رونمایی می شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که هفت سین جزء سنتهای ایرانی است تصمیم گرفتیم این سفره سنتی را از منازل بیرون بیاوریم و در معرض دید مسافران قرار دهیم.

شهردار سیرجان افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته بزرگترین سفره هفت سین کشور قبل از رونمایی این سفره در سیرجان، 400 متر مربع بوده است.

وی گفت: در این سفره سین های مرسوم سفره هفت سین ایرانی گذاشته شده است و با توجه به اینکه مردم سیرجان به جای "سمنو" از "سهن" استفاده می کنند از این ماده غذایی در سفره سیرجان بهره گرفته شده است.

قاسمی نژاد خاطر نشان کرد: وسایل این سفره در صندوقچه هایی با ابعاد 4 در 2.5 متر و ارتفاع دو متر قرار داده شده است و ماکت قرآن کریم نیز با ابعاد یک در دو متر در این سفره جای گرفته است جنس این مواد نیز از فایبر گلاس است.

وی گفت: یک ماه نیروی های شهرداری و تعدادی از هنرمندان برای آماده کردن این سفره فعالیت کردند و 10 میلیون تومان اعتبار به صورت مستقیم برای آماده سازی سفره یاده شده هزینه شده است.

قاسمی نژاد عنوان کرد: ماهی های رنگی بزرگ آینه و شمعدان و سیب های مدل سازی شده در ابعاد 80 سانتیمتر از دیگر جاذبه های این سفره است.

وی به اصلاح ورودی های شهر سیرجان اشاره کرد و گفت: 12 تپه گل در مسیر ورودی شهر از کرمان به سیرجان ایجاد شده و پارکهای سیرجان گل آرایی و تزئین شده اند.

کد مطلب 850587

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