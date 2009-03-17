بزرگترین سفره هفت سین کشور در سیرجان رونمایی می شود

داوود قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم زمان با سال جدید بزرگترین سفره هفت سین کشور با ابعاد هزار و 200 متر مربع در میدان امام علی (ع) سیرجان رونمایی می شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که هفت سین جزء سنتهای ایرانی است تصمیم گرفتیم این سفره سنتی را از منازل بیرون بیاوریم و در معرض دید مسافران قرار دهیم.

شهردار سیرجان افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته بزرگترین سفره هفت سین کشور قبل از رونمایی این سفره در سیرجان، 400 متر مربع بوده است.

وی گفت: در این سفره سین های مرسوم سفره هفت سین ایرانی گذاشته شده است و با توجه به اینکه مردم سیرجان به جای "سمنو" از "سهن" استفاده می کنند از این ماده غذایی در سفره سیرجان بهره گرفته شده است.

قاسمی نژاد خاطر نشان کرد: وسایل این سفره در صندوقچه هایی با ابعاد 4 در 2.5 متر و ارتفاع دو متر قرار داده شده است و ماکت قرآن کریم نیز با ابعاد یک در دو متر در این سفره جای گرفته است جنس این مواد نیز از فایبر گلاس است.

وی گفت: یک ماه نیروی های شهرداری و تعدادی از هنرمندان برای آماده کردن این سفره فعالیت کردند و 10 میلیون تومان اعتبار به صورت مستقیم برای آماده سازی سفره یاده شده هزینه شده است.

قاسمی نژاد عنوان کرد: ماهی های رنگی بزرگ آینه و شمعدان و سیب های مدل سازی شده در ابعاد 80 سانتیمتر از دیگر جاذبه های این سفره است.

وی به اصلاح ورودی های شهر سیرجان اشاره کرد و گفت: 12 تپه گل در مسیر ورودی شهر از کرمان به سیرجان ایجاد شده و پارکهای سیرجان گل آرایی و تزئین شده اند.