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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۶

مجیدی در گفتگو با مهر:

جباری برای هر تیمی نعمت است/ ناکامی هفته گذشته را فراموش کرده‌ایم

جباری برای هر تیمی نعمت است/ ناکامی هفته گذشته را فراموش کرده‌ایم

کاپیتان تیم فوتبال استقلال، با اشاره به توانایی‌های مجتبی جباری، این بازیکن را برای هر تیم فوتبال یک نعمت دانست.

فرهاد مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: ما هفته گذشته بازی خوبی را مقابل الاتحاد به نمایش گذاشتیم اما در دقایق پایانی شتابزده عمل کرده و متحمل شکست شدیم.

وی افزود: هر چه در آن بازی گذشت را فراموش کرده و ذهن خود را معطوف به بازی الجزیره کردیم تا با برتری در این مسابقه ناکامی هفته گذشته را جبران کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال با اشاره به شرایط ایده ال تیم الجزیره امارات گفت: الجزیره تیم خوبی است. با توجه به شناختی که از این تیم دارم نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجه‌ای داشته است. تیم الجزیره با شکستی که هفته گذشته در دیدار برابر ام صلال متحمل شد در مسابقه فردا بدون شک این تیم برای کسب امتیاز به میدان خواهد آمد.

مجیدی در ادامه با اشاره به غیبت مجتبی جباری در دیدار استقلال مقابل الجزیره امارات گفت: به اعتقاد من مجتبی بازیکن خوب و بزرگی است و برای هر تیمی نعمت است. اما استقلال آنقدر بازیکن بزرگ زیاد دارد که می توانند جای خالی او را پر کنند.

وی در پایان از هواداران استقلال خواست فردا در کنار تیم بوده و آبی پوشان را در دیدار با الجزیره امارات تنها نگذارند.

کد مطلب 850710

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