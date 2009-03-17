همایش "تقریب مذاهب اسلامی" در پیشاور برگزار شد

به گزارش خبرگزار ی مهر، نمروز خان وزیر اوقاف و امور مذهبی ایالت سرحد طی سخنانی ضمن تاًکید بر وحدت اسلامی گفت: قرآن می‌گوید که همه باید متحد باشد و شما می‌دانید که همۀ مسلمانان جهان در تنگنا قرار گرفته‌اند و در هر جای جهان لازم است که وحدت ایجاد شود.

وی در ادامه گفت: من افتخار می‌کنم که امروز در ایران یک دولت پایدار اسلامی وجود دارد و این همه به یمن تلاشهای حضرت امام خمینی (ره) است.

وی در انتها با اشاره اقدامات انجام شده از سوی حزب ناسیونال جهت ایجاد وحدت اسلامی در ایالت سرحد اعلام کرد که در همین زمینه به‌زودی دولت ایالتی کنفرانسی برگزار خواهد کرد.

محمد اقبال علی اصغری سرکنسول ایران نیز ضمن تبریک میلاد خجستۀ رسول اکرم (ص) گفت که وجود تفاوت نظر در امور علمی طبیعی است اما وجود اختلاف نظر علمی به معنای فقدان وجوه مشترک نیست. فرقه‌های اسلامی در بسیار از اصول و عقاید دارای اشتراکاتی هستند و برخی تفاوت نظرها موجب تحرک اندیشه و خروج از جمود فکری است.