نداشتن آمار صحیح از مشکلات اساسی خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی ظهر چهارشنبه در نشست با ذی حسابان دستگاه های اجرایی خوزستان با بیان اینکه ذی حسابان دستگاه های دولتی ناظران بر عملکرد و مشاوران امین و تاثیر گذار مدیران هستند، اظهار داشت: دستگاه هایی که ذیحساب موفق و مسلط به قانون دارند، مدیران آنها با جرات و اعتماد به نفس بیشتری عمل می کنند.

وی گفت: هم اکنون نیروی انسانی چالش اصلی استان است به همین منظور در فراخوان دستگاه ها برای جذب نیروی انسانی باید نیروی انسانی مالی نیز حتما لحاظ شود.

حجازی ادامه داد: باید مشکلات مالی استان را از طریق انتخاب ذی حسابان موفق بررسی کنیم.

استاندار خوزستان سرمایه گذاری بر روی بانک اطلاعاتی استان را ضروری دانست و افزود: یکی از مشکلات اساسی خوزستان، نداشتن آمار صحیح است ، این در حالی است که داشت آمار درست موجب کنترل خوب مدیر بر مجموعه دستگاه می شود و لازم است همه مدیران دستگاه های استان در راه اندازی هر چه سریعتر بانک اطلاعاتی همکاری کنند.

حجازی با تاکید بر به روز رسانی اطلاعات به ویژه در امور مالی و ذی حسابی اظهار داشت: دستگاه ها با استفاده از اساتید، کارشناسان و مشاوران کارها و آمارهای خود را به روز کنند چرا که تقویت و به روز رسانی امور مالی و ذی حسابی به نفع مدیران است.