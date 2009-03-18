9 تن برنج و روغن در خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسین دلیر صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سربیشه گفت: در ارتباط با تنظیم بازار میوه و تره بار خرید از طریق اداره بازرگانی استان انجام و نسبت به ذخیره سازی اقدام شده است.

وی خاطر نشان کرد:خوشبختانه امسال مشکل سردخانه در استان رفع شده است و اقلام مصرفی مانند سیب و پرتقال تامسون شمال با بهترین نوع و اندازه در بسته بندی مناسب برای ایام عید ذخیره سازی شده است که از 20 اسفند ماه توزیع شده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد .

فرماندار سربیشه نیز در این جلسه اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز نارضایتی مردم از قیمت ها مشاهده می شود لذا تمهیداتی در زمینه توزیع به موقع و کاهش قیمت اندیشیده شده و کالاهای مصرفی با هماهنگی دستگاه های ذیربط پیش بینی شده است تا دست افرادی که در بی نظم کردن بازار عرضه و تقاضا از غربی ها الگو می گیرند از بازار مطلوب و سالم شهرستان کوتاه شود.

سید علیرضا حسینی افزود: بحث تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا در شرایط عادی و نرمال جواب می دهد نه در شرایطی که جامعه همیشه در معرض تهدیدهای غربی ها به طور مستقیم و غیر مستقیم قرار می گیرد لذا همکاری و هماهنگی همه دستگاه های شهرستان برای ارائه عرضه کالا لازم است.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان بازرگانی خراسان جنوبی نیز در این جلسه تصریح کرد: هدف ما این است که کالا به نحو مطلوب به دست مصرف کننده برسد.

علیرضا حکمت به افزایش سهمیه شیردر استان اشاره کرد و گفت: سهمیه شیر شهرستان سربیشه از 700 پاکت به 1250 پاکت در حال حاضر رسیده است که از افزایش 40 درصدی برخوردار می باشد.

به گفته وی همزمان با آغاز سال جدید و ایام نوروز 25 تن سیب و پرتقال در شبکه توزیع این شهرستان قرار می‌ گیرد.