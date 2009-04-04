حجت الله یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد اظهار داشت: در زلزله سال 85 شهرستان بروجرد سه اثر شاخص مسجد امام، مسجد جامع و امام زاده جعفر این شهرستان دچار آسیب جدی شد.

وی با اشاره به آغاز مرمت این آثار در عنلیاتی اضطراری با حج کار متناسب با اعتبارات این سازمان، عنوان کرد: عملیات بازسازی اولیه مسجد امام خمینی بروجرد صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان بروجرد با بیان اینکه بخشی از آسیب های اضطراری زلزله سال 85 در این مسجد رفع شده است، عنوان کرد: در این مسجد اقداماتی چون سبک سازی بام های مسجد و کلاف کشی ایوان های شمالی و غربی صورت گرفته است.

پیشرفت 60 درصدی مرمت مسجد امام/ مرمت گنبد امامزاده جعفر در مراحل پایانی

یارمحمدی با بیان اینکه مرمت مسجد امام خمینی بروجرد تاکنون بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، یادآور شد: در خصوص مسجد جامع بروجرد نیز تاکنون اقداماتی نظیر سبک سازی بامها، کلاف کشی و بندکشی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: قسمت اعظم کار مرمت مسجد جامع بروجرد مرمت گلدسته ها و مناره های این مسجد بوده است که خوشبختانه با برنامه ریزی و تلاش کارشناسان این سازمان تاکنون کار مرمت آنها صورت گرفته است.

این مقام مسئول از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی مرمت مسجد جامع بروجرد خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین کار مرمت گنبد امام زاده جعفر شهرستان بروجرد با نظر مشاوران با حفظ مصالح اصلی و ایجاد ضریب ماندگاری در مقابل تنش های احتمالی بعدی نیز اجرا شده است.

یارمحمدی یادآور شد: تنها 5 درصد از کار مرمت گنبد امام زاده جعفر شهرستان بروجرد باقی مانده است.