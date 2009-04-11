به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "حسین حمزه لو" با تشریح نحوه پذیرش دانشجوی دکتری افزود: دارا بودن شرایط عمومی ورود به دوره دکتری بر اساس آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از نظر خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان ذکور از دیگر شرایط ورود به این مقطع است.

وی خاطرنشان کرد: داشتن مدرک کارشناسی ارشد مرتبط یا بالاتر یکی از پژوهشگاه های معتبر داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد، ارائه معرفی نامه در زمان مصاحبه مبنی بر صلاحیت تحصیل در دوره دکتری که حداقل سه تن از اساتید قبلی (ترجیحا دوره کارشناسی ارشد) آن را تایید کرده باشند و قبولی در امتحان اختصاصی از شرایط اختصاصی برای ورود به مقطع دکتری این پژوهشگاه است.

دکتر حمزه لو اظهار داشت: پذیرش داوطلبان به چند شکل از جمله بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بورسیه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی صورت می گیرد و پذیرفته شدگان به تحصیل تمام وقت در دوره دکتری اشتغال خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی پژوهشگاه خواهند بود.

مدیر تحصیلات تکمیلی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله یادآور شد: داوطلبان از اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصت دارند مدارک خود را به دفتر تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تحویل دهند و یا مدارک را از طریق پست سفارشی به نشانی پژوهشگاه ارسال کنند.

آزمون وروی دوره دکتری در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله روز 31 اردیبهشت سال جاری در محل پژوهشگاه برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه آزمون 30 اردیبهشت ماه توزیع می شود.