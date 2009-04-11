به گزارش خبرنگار مهر در خوی، جواد گلشنی ظهر شنبه در نشستی خبری افزود: امسال 12 خانه بهداشت در مناطق محروم روستایی خوی راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: سه باب از این خانه های بهداشت در مناطق محروم روستایی خوی احداث و 9 باب نیز به صورت استیجاری در مجموع با یک میلیارد و 700 میلیون ریال راه اندازی می شود.

گلشنی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این خانه های بهداشت تعداد خانه های بهداشت فعال از 92 خانه بهداشت به 104 واحد افزایش می یابد و بیش از 6 هزار خانوار روستایی تحت پوشش خدمات این خانه های بهداشت قرار می گیرند.

وی همچنین از فراهم شدن مقدمات راه اندازی مرکز ام – ار – ای در خوی خبر داد وبیان داشت: این مرکز به زودی با بیش از 15 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در بیمارستان قمربنی هاشم راه اندازی خواهد شد.

