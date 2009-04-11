به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم علاوه برعلی اکبراشعری، مشاور رئیس جمهورو رئیس کتابخانه ملی، دکتر فدروف رئیس کتابخانه دولتی فدراسیون روسیه و الکساندر سادونیکوف سفیر فدراسیون روسیه در کشورمان حضور دارند.

این مراسم از ساعت 11 روز دوشنبه 24 فروردین در محل کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

همچنین نشست معرفی کتابخانه دولتی فدراسیون روسیه ساعت 14:30 همان روز در محل سالن شماره 2 مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران، بزرگراه حقانی، بعد ازایستگاه متروی میرداماد، بلوار کتابخانه ملی، سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار می‌شود.