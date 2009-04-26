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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

تقدیر از دو همرزم آوینی در دومین جایزه بزرگ شهید آوینی

تقدیر از دو همرزم آوینی در دومین جایزه بزرگ شهید آوینی

همزمان با آئین پایانی دومین دوسالانه جایزه شهید آوینی ویژه برترین مستندهای سال، از دو همرزم آن شهید در سینمای مستند و حماسه دفاع مقدس تجلیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد محمدعلی فارسی (نویسنده، تدوینگر و کارگردان) و پرویز رمضانی (صدابردار) از یاران و همرزمان شهید آوینی در عرصه سینمای مستند و حماسه دفاع مقدس هستند که در مراسم اختتامیه دومین دوسالانه جایزه بزرگ شهید آوینی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

فارسی سال 1367 همکاری با شهید آوینی را آغاز و سپس در کنار آوینی و نیروهای اصلی گروه تلویزیونی جهاد موسسه فرهنگی هنری روایت فتح را تاسیس کرد. وی پس از شهادت آوینی در بهار 71، مسئولیت معاونت تولید روایت فتح را تا سال 81 عهده‌دار بود و مستندهای "گلستان آتش"، "غواصان"، "کبوتران امید"، "شلمچه"، "ماه و خورشید"، "سراب 2" و... را ساخت.

رمضانی نیز از سال 1365 در مقام صدابردار به ثبت حماسه دفاع مقدس در کنار شهید آوینی و دیگر هنرمندان قدیمی روایت فتح نظیر مصطفی دالایی، مهدی همایونفر، غلامحسین پیرهادی، محرمعلی کلیج، احمد حائری و... پرداخت.

مراسم پایانی دومین دوسالانه جایزه بزرگ شهید آوینی عصر روز سیزدهم اردیبهشت‌ماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

کد مطلب 867410

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