نصب دوربینهای مدار بسته در برخی از مدارس دخترانه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران برخی از مدارس دخترانه شهرستانهای تهران، برای کنترل و نظارت بر دانش آموزان خود و بدون هرگونه دستور العمل قانونی ، اقدام به نصب خودسرانه دوربیهای مداربسته در نقاط مختلف این مدارس کرده اند که تعدادی از دانش آموزان و کارشناسان امور آموزشی نسبت به این اقدام اظهار نگرانی می کنند.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر از یکی از این مدارس نشان می دهد که این دوربینها در هر طبقه از سه طبقه برخی مدارس نصب شده و حیاط و نمازخانه آن نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

دانش آموز یکی از این مدارس در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: « این دوربینها را مدیران مدرسه از دو ماه پیش در مدرسه مان نصب کرده اند تا بتوانند هم دانش آموزان را کنترل کرده و هم بچه هایی را که تلفن همراه دارند شناسایی کنند!» دانش آموز دیگری نیز در این باره می گوید: « به جز مدرسه ما در مدرسه راهنمایی دیگری نیز از این دوربینها نصب کرده اند.»

تا کنون در بیش از چهار مدرسه در شهرستانهای تهران و همچنین تعدادی از مدارس غیردولتی شهر تهران مدیران اقدام به نصب این دوربینها شده است.

در عین حال رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران درباره نصب دوربین در این مدرسه و تعداد دیگری از مدارس مناطق تحت پوشش این سازمان اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: " تا کنون با چنین مدارسی برخورد نکرده ایم ولی شنیده ام که در برخی از مدارس غیر انتفاعی شهر تهران این دوربینها را نصب کرده اند."

مدارس ما قدرت خرید دوربینهای مدار بسته و نصب آن را ندارند. رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران

سید علی یزدیخواه تصریح کرد: چون این دوربینها و نصب آن هزینه بر است مدارس دولتی ما قدرت خرید آن را ندارند.



این مقام مسئول در واکنش به این سئوال که چنین مدارسی وجود دارند و خبرگزاری مهر نیز مستندات عینی از آن دارد گفت: مدرسه حریم شخصی نیست که استفاده از این دوربینها مشکل زا باشد.

یزدیخواه با بیان اینکه مدرسه یک محیط اجتماعی است افزود: به هر حال این دوربینها نیز تکنولوژی جدیدی است که وارد شده و می توان از آن در کنترل دانش آموزان و پیشگیری از حوادث ناگوار در مدارس استفاده کرد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در پاسخ به این سئوال که چرا همانند گذشته - که تعداد دانش آموزان هم بیشتر از حال حاضر بود- ناظم ، نظم و انضباط مدرسه را کنترل نمی کند گفت: در گذشته نیز کارنامه ها را با دست می نوشتند ولی حالا رایانه ای آن را ثبت می کنند. پس بگوییم چرا از آن استفاده می کنند؟!

یزدیخواه با اشاره به سابقه فعالیت 28 ساله خود در آموزش و پرورش گفت: تا کنون در قوانین آموزش و پرورش مشاهده نکرده ام که استفاده از دوربین را منع کرده باشند.