احمدی هرندی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "سفر به باکو" از محصولات شبکه سحر است و در ادامه مجموعه تلویزیونی "قاب‌های خالی" ساخته می‌شود. از نسخه سینمایی این فیلم یک مجموعه شش قسمتی تهیه و در آینده از شبکه دو پخش می‌شود. پیش‌تولید از مدتی پیش آغاز شده و تا یک ماه آینده کلید می‌خورد.

وی در ادامه افزود: "سفر به باکو" عنوان موقت این فیلم است و حتما تغییر می‌کند. داستان درباره دختری به نام مارال است که دنبال ماهرخ، خاله گمشده خود می‌گردد. او به باکو سفر می‌کند و آنجا با دختر خاله خود آیناز روبرو می‌شود و ... سمیرا سیاح در این فیلم در کنار بازیگران آذربایجانی نقش‌آفرینی می‌کند.

هرندی درباره اینکه چرا این فیلم سینمایی را در ادامه مجموعه "قاب‌های خالی" می‌سازد، توضیح داد: ابتدا قرار بود بخش سفر مارال را در مجموعه "قاب‌های خالی" داشته باشیم، اما به دلیل برخی مشکلات و انجام مراحل فنی پروژه و رساندن به موقع مجموعه برای پخش به آذربایجان نرفتیم.

مجموعه "قاب‌های خالی" روزهای سه‌شنبه از شبکه دو پخش می‌شود و داریوش ارجمند، سمیرا سیاح، ناصر هاشمی و مهدی امینی‌خواه در آن بازی می‌کنند.