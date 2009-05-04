خزر اولویت مهم اکتشافی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله جشن ساز امروز دوشنبه در مراسم آغاز به کار اولین کنفرانس بین المللی نفت در شیراز با بیان اینکه در حال حاضر ضریب بازیافت نفت از مخازن نفتی ایران 27 درصد است، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان ذخایر نفت خام ایران حدود 500 میلیارد بشکه برآورده شده است که با افزایش ضریب بازیافت می توان بخش عمده این نفت را استخراج کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به بحث ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، ادامه داد: در شرایط کنونی بالا رفتن ریسک اکتشاف منابع جدید هیدروکربوری و افزایش ضریب بازیافت از مخازن را 2 چالش پیش روی شرکت ملی نفت ایران است.

معاون وزیر نفت با ناکافی عنوان کردن روشهای به کار گرفته شده برای افزایش ضریب بازیافت نفت از مخازن هیدروکربوری کشور، بیان کرد: هم اکنون به دلیل بالارفتن ریسک اکتشاف، دیگر نمی توان انتظار کشف میادین بزرگی حهمچون آغاجاری، آزادگان، پارس جنوبی و مارون را داشت.

جشن ساز در ادامه با تاکید بر این موضوع که در طی سالهای گذشته حوزه هایی همچون زاگرس و فلات قاره ایران تقریبا به طور کامل مورد اکتشاف نفت و گاز قرار گرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر اکتشاف در مناطقی همچون دریای خزر و استانهای شمال کشور در الویت اکتشاف قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: بهره برداری از میادین نفت سنگین همچون گلشن و فردوس با نفت درجای 35 میلیارد بشکه و وجود ترکیباتی مانند آب، نمک، هیدروژن و سولفور در نفت میدان هایی که نیمه دوم عمر خود را می گذرانند را از دیگر مشکلات پیش روی شرکت ملی نفت است.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر میدانهای نفتی زیادی از نوع نفت خام سنگین با درجه " ای پی آی" بالا در کشور وجود دارند که هنوز برنامه توسعه و بهره برداری منظمی برای آنها تدوین نشده است.

جشن ساز با تاکید بر این که باید از تجربه ها و فن آوریهای کشورهایی که دارای میدان های نفت سنگین هستند بهره جست، تبیین کرد: با توجه به این که امروزه گاز به عنوان یکی از پاک ترین و اقتصادی ترین منابع انرژی در جهان به شمار می آید، لازم است روی طرح های تزریق دی اکسید کربن و هیدروژن به مخازن نفتی فعالیت های بیشتری صورت بگیرد.

به گفته معاون وزیر نفت در سال 87 بالغ بر 5/10 میلیارد دلار در شرکت ملی نفت ایران سرمایه گذاری شده که از این میزان 9 میلیارد دلار آن از منابع داخلی تامین شده است.