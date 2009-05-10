آیین اختتامیه طرح "تربیت خطیب" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسئول دوره سراسری طرح تربیت خطیب کشور عصر یکشنبه در مراسم اختتامیه این طرح که در سالن سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی برگزار شد، گفت: بیان مطلب یا تبلیغ، زمانی نفوذپذبر و تاثیر گذار خواهد بود که زیبا، ساده و روان باشد و همه مخاطبین به راحتی مطالب را بفهمند و درک کنند.

علی شفیعی ادامه داد: امروز با توجه به پیشرفت علم و فناوری اطلاعات در کل دنیا، بهترین روش تبلیغی که دارای اثر بسیاری است، روش چهره به چهره می باشد.

وی تاکید کرد: ضروری است که تبلیغ چهره به چهره را به عنوان یک اصل و استراتژیک بپذیریم و آن را بین مبلغین تقویت کنیم.

شفیعی در خصوص راه اندازی این دوره ها در سراسر کشور نیز گفت: این دوره ها با هدف تربیت خطیب توانمند در عرصه تبلیغ آموزه های دینی شروع شد.

وی خاطر نشان کرد: پیکره آموزه های دینی ما نیازمند مبلغ متخصص است و باید مبلغین را در رشته های مختلف متخصص و توانمند تربیت کنیم.

در ادامه این مراسم دبیر اجرایی این طرح نیز گفت: استان خراسان رضوی اولین استانی است که به دلیل اهمیت طرح تربیت خطیب آن را در دستور کار خود قرار داده است.

علی کریمی پور اظهار داشت: با توجه به جایگاه و اهمیت این طرح از زمستان سال گذشته به اجرا در آمد و از میان 300 نفر از مبلغین و مبلغات 62نفر پذیرش شده اند.

وی ادامه داد: از میان این مبلغین و مبلغات، 26 خواهر و 36 برادر پذیرش شده اند که از تاریخ 26آذر ماه سال گذشته دوره های آموزشی برای آنها برگزار شده است.

کریمی خاطر نشان کرد: دوره های آموزشی شامل 10موضوع و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد که شامل: خطابه، بلاغت در ادبیات فارسی و متون دینی و ادبیات آیینی، فراز های مهم تاریخ اسلام، سیر حرکت تشیع در تاریخ اسلام، حدیث شناسی و غیره است.