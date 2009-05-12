117 هزار نفر در استان گیلان رای اولی هستند

غلامعلی رضوانی با اعلام این خبر اظهار داشت: ازاین تعداد 58 هزار و 762 نفر دختر و بقیه پسر هستند.

وی همچنین با بیان اینکه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رایانه ای برگزار می شود، افزود: 35 هزار نفر در قالب هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی کار اخذ رای مردم را در دو هزار و 500 صندوق در سراسر استان بر عهده دارند و از آرای رای دهندگان صیانت می کنند.

معاون سیاسی استاندار گیلان همچنین بر برگزاری پرشور دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان تاکید کرد و گفت: همچون گذشته باید به خوبی از صحت و سلامت انتخابات پاسداری شود که این وظیفه ای شرعی و قانونی است.

رضوانی در ادامه از تشکیل کمیته های پشتیبانی، تبلیغات و اطلاع رسانی، اجرایی، امنیتی انتظامی در این دوره از انتخابات خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی، تجارب و تمهیدات اتخاذ شده و حمایتهای ستاد انتخابات کشور بتوان انتخابات خوب و پر شوری برگزار کرد.

معاون سیاسی استانداری گیلان برایجاد فضای سالم انتخاباتی تاکید کرد و بیان داشت: از اول انقلاب تاکنون انتخابات امری مردمی بوده و سرنوشت انتخابات و نظام نیز با رای مردم رقم خورده است.

وی با تاکید بر لزوم تلاش تمامی دستگاه های ذیربط به منظور ایجاد فضایی سالم در مراکز و شعب اخذ رای تاکید کرد: برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری در استان گیلان باید تمامی شرایط فراهم شود.