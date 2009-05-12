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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۱۵

117 هزار نفر در استان گیلان رای اولی هستند

117 هزار نفر در استان گیلان رای اولی هستند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان از وجود 117 هزار نفر رای اولی برای شرکت در دهمین انتخابات ریاست جمهوری در استان خبر داد.

غلامعلی رضوانی با اعلام این خبر اظهار داشت: ازاین تعداد 58 هزار و 762 نفر دختر و بقیه پسر هستند.

وی همچنین با بیان اینکه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رایانه ای برگزار می شود، افزود: 35 هزار نفر در قالب هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی کار اخذ رای مردم را در دو هزار و 500 صندوق در سراسر استان بر عهده دارند و از آرای رای دهندگان صیانت می کنند.

معاون سیاسی استاندار گیلان همچنین بر برگزاری پرشور دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان تاکید کرد و گفت: همچون گذشته باید به خوبی از صحت و سلامت انتخابات پاسداری شود که این وظیفه ای شرعی و قانونی است.

رضوانی در ادامه از تشکیل کمیته های پشتیبانی، تبلیغات و اطلاع رسانی، اجرایی، امنیتی انتظامی در این دوره از انتخابات خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی، تجارب و تمهیدات اتخاذ شده و حمایتهای ستاد انتخابات کشور بتوان انتخابات خوب و پر شوری برگزار کرد.

معاون سیاسی استانداری گیلان برایجاد فضای سالم انتخاباتی تاکید کرد و بیان داشت: از اول انقلاب تاکنون انتخابات امری مردمی بوده و سرنوشت انتخابات و نظام نیز با رای مردم رقم خورده است.

وی با تاکید بر لزوم تلاش تمامی دستگاه های ذیربط به منظور ایجاد فضایی سالم در مراکز و شعب اخذ رای تاکید کرد: برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری در استان گیلان باید تمامی شرایط  فراهم شود.

کد مطلب 877033

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