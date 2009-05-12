گشایش نخستین تونل آزاد راه تبریز - زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تنها مانع تکمیل آزادراه تبریز - زنجان احداث دو تونل به طول دو کیلومتر است که به دلیل جنس خاک منطقه، سه سال به طول انجامیده است.

احمد علیرضابیگی، استاندار آذربایجان شرقی در مراسم گشایش این تونل گفت: امروز شاهد به ثمر رسیدن یکی از مهمترین پروژه های تاریخ آذربایجان شرقی هستیم.

وی افزود: با ساخت این تونل ها مانع بزرگ و خطرناکی به نام گردنه شبلی که منشاء بسیاری از حوادث جاده ای بود از مسیر تردد تبریز - تهران حذف می شود.

بیگی تصریح کرد: آذربایجان شرقی برای ایفای نقش به عنوان کانون اقتصادی شمالغرب کشور نیازمند توسعه محورهای مواصلاتی است.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی، اتمام آزادراه تبریز - زنجان نقشی محوری در توسعه اقتصادی منطقه ای و حتی فرا منطقه ای ایفا خواهد کرد.

بیگی با اعلام اینکه 85 درصد از پروژه یاد شده به اتمام رسیده یادآور شد: هنوز 15 درصد از این مسیر باقیمانده و نباید از همینجا کار را پایان یافته تلقی کرد.

احداث دو تونل دو هزار و 522 متری در مسیرهای رفت برگشت قطعه آخر آزادراه تبریز - زنجان آخرین و مهمترین مرحله از این پروژه محسوب می شود.

اجرای این پروژه طی سه سال گذشته با مشکلات بسیار همراه بوده بطوریکه به دلیل عدم مقاومت خاک منطقه، بارها تونل یاد شده در حین عملیات اجرایی فرو ریخته و موجب کندی کار شده است.