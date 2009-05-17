فیلمبرداری "باغ قرمز" در تهران ادامه دارد

غلامرضا آزادی فیلمبردار این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری از 10 روز پیش در تهران شروع شده و در لوکیشنهای متعدد ادامه دارد. فیلم، روایت یک داستان جنایی است. پیش از این هم تجربههایی در این زمینه داشتهام و پس از سالها به حوزهای برگشتهام که برایم جذاب است.
"باغ قرمز" داستان دو زوج است. مهناز و داود که در جنوب شهر زندگی میکنند و دکتر و همسرش که در شمال شهر زندگی میکنند. فیلمنامه را پریچهر سهیلی نوشته است.
امین تارخ، شقایق فراهانی، لیلا اوتادی، مرتضی ضرابی، رامین راستاد، نیکی نصیریان و فریدالدین بازیگران اولین فیلم سمواتی هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: محمد موفق، صدابردار: سعید احمدی، طراح صحنه و لباس: سید احمد ساکت، طراح چهره پردازی: مرتضی ضرابی، مدیر تدارکات: علی اصغر رسولی، طراح حرکات اکشن: زنده یاد پیمان ابدی، عکاس: امیر عابدی، فیلمبردار پشت صحنه: رضا عاطفی، مجری طرح: سید احمد ساکت، مدیر روابط عمومی: مسعود نجفی.
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