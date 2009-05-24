رئیس لیگ قهرمانان آسیا ناظر ویژه دیدار پرسپولیس - بنیادکار

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حساسیت های بالای دیدار پرسپولیس و بنیاد کار ازبکستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان، سوزوکی رئیس ژاپنی لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه وارد تهران خواهد شد تا دیدار این دو تیم را بطور ویژه نظارت کند.

دیدار تیم های پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان که روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزارمی شود را "جین دونگ کیم" از کره جنوبی قضاوت می کند. ناظر این دیدار "مازن رمضان" از لبنان خواهد بود. ضمن اینکه سوزوکی نیز بر این دیدار نظارت عالی خواهد داشت.

این دیدار درچارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا ساعت 17 روز چهارشنبه 6 خردادماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.