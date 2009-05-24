به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، پاتریاک کریل اول رهبر کلیسای ارتدکس روسیه دیروز در سیزدهمین شورای جهانی مردم روسیه در کلیسای جامع مسیح منجی گفت: سالهای بسیاری اعتقاد داشتیم که اقتصاد براساس سرمایه، تسهیلات تولید و تکنولوژیها مختلف است گرچه رکود کنونی عکس آن را ثابت کرد.
براساس اظهارات پاتریاک کریل، فرد مهمترین عامل هر اقتصادی است. حال و آینده اقتصاد جهان نیز به ذهن ، روح و اخلاق بشر بستگی دارد.
رهبرکلیسای ارتدکس روسیه گفت: زمانی که متمولان یک کشور ثروتمندتر و فقرا فقیرتر میشوند، اقتصاد دیر یا زود از کارآمدی باز میایستد. نظام اقتصادی که تنها براساس سود عمل میکند و به دیگران توجهی ندارد و استانداردهای اخلاقی را نادیده میگیرد هر لحظه ممکن است سقوط کند و تمام مردم را در ویرانههای خود دفن کند.
کریل افزود: اقتصاد غیراخلاقی ناآکارآمد و خطرناک است.
براساس اظهارات پاتریاک بدون احیای اخلاق، تزکیه روح و ورود ارزشهای اخلاقی به نظام آموزشی و دنبال کردن اخلاق در زندگی روزمره نمیتوان با هیچ چالشی از جمله اقتصاد و محیط مبارزه کرد.
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