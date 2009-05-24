برخورد با تخلفات اقتصادی شدت می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرگانی استان تهران، در دیدار حاجی پاشا مدیر کل تعزیرات حکومتی استان با موسوی رئیس سازمان بر تعامل بیشتر و گسترش همکاریهای فی ما بین در برخورد با تخلفات صنفی و غیر صنفی و برگزاری گشتهای مشترک بازرسی به منظور کنترل و تنظیم قیمتها تاکید شد.

در گشتهای مشترک بازرسی که به صورت دوره ای انجام می گردد میادین میوه و تره بار، واحدهای خرده و عمده فروش، پایانه های مسافربری، کارخانجات تولیدی، واحدهای خدماتی، سردخانه ها، انبارها و ... بازرسی و با متخلفین برخورد می شود.