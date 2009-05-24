سالانه 7 هزار فوک در سواحل خزر قربانی تحقیقات علمی می شوند

دکتر حمید غفار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه های سازمان ملل در حفاظت از حیات زیستی دریای خزر را مکمل فعالیت دولتها ارزیابی کرد و گفت: ما برنامه ای نداریم مگر اینکه دولتها خود اقدام کنند و ما می گوییم مشکل هست تا دولتها همکاری کنند اما اغلب همکاری نمی کنند برای مثال مشکلی که با جمعیت فوکها در خزر داریم و هنوز سالانه 7 هزار فوک برای تحقیقات علمی کشته می شوند و این برنامه به جمعیت فوکها فشار می آورد.

مدیر پروژه سازمان ملل (UNDP) در حفاظت محیط زیست دریای خزر مرجع صادر کننده این مجوز را کمیسیون تحقیقات دانست و افزود: البته ایران نسبت به کشورهای همسایه خزر بیشتر به حیات این گونه در خط قرمز اهمیت می دهد و مردم این حیوان را از بین نمی برند، اما در سواحل شمالی تر به خاطر استفاده از پوست و روغن فوک آنها را می کشند.

پیش از این مدیر پروژه سازمان ملل در حفاظت محیط زیست دریای خزر، علت مرگ 200 فوک در سواحل قزاقستان را ویروسی متعلق به سگ سانان دانست که این ویروس در سواحل یخ زده خزر با حمله گرگها و روباهها و سگها به این حیوان انتقال یافته است.

برنامه محیط زیست دریای خزر به وسیله پنج کشور حوزه دریای خزر یعنی جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به عنوان برنامه‌ای فراگیر و بین دولتی برای حفظ محیط زیست دریای خزر ایجاد شده است.