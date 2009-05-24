65 درصد زمینهای رها شده در شمال شرق تهران محصور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور اجرایی شهردار منطقه چهار با اعلام این خبر گفت: در مجموع 600 زمین بایر با متراژی بالغ بر 571 هزار مترمربع در منطقه وجود دارد که در سال گذشته توانستیم 12 کیلومتر از این زمینها را گاردریل کشی کنیم.

سید مهدی صباغ افزود: تا کنون 68 درصد این زمینها نیز با تناژ 20 هزار با تراشه آسفالت همسطح شده است ضمن اینکه 63 درصد این زمینها خاکبرداری و تصحیح شده اند.

وی از اتمام باقی مانده این طرح تا پایان سال خبر داد و گفت: اجرای این عملیات باعث ترغیب ساکنین به ساخت و ساز در این زمینها نیز شده است.