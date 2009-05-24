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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۰۵

طرح "سلامتی با مصرف آبزیان" در مهدهای کودک گلستان اجرا شد

طرح "سلامتی با مصرف آبزیان" در مهدهای کودک گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: طرح سلامتی با مصرف آبزیان سال جاری در مهدکودکاهای استان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اصغر باقری عصر یکشنبه در اختتامیه کارگاه آموزشی ارزشیابی شغلی مددجویان زیر پوشش افزود: اجرای این طرح در ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و تغییر عادات غذایی کودکان تاثیر زیادی دارد.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح در علاقمند کردن کودکان به مصرف ماهی و رشد جسمی و روانی کودک موثر و با اهمیت است.

مدیرکل بهزیستی گلستان، تامین شغل را از مهمترین دغدغه فراروی افراد معلول دانست و خاطر نشان کرد: کسب درآمد علاوه برگذراندن هزینه های زندگی باعث تامین شرایط مناسب روانی و ارتقاء کیفیت زندگی افراد معلول می شود.

باقری بیان داشت: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق روستایی کشور معلولان را شناسایی و علاوه بر افزایش اقدامات اولیه توانبخشی شرایط ورود به جامعه را برای افراد معلول مهیا می کند.

وی عنوان کرد: بررسی عوامل موثر در ایجاد شغل و مشکلات و راهکارهای پیش رو برای ورود معلولان به جامعه از مسائل مهمی است که نیاز به بررسی دارد.

به گفته باقری، راهبرد استاد شاگردی به شیوه استاد شاگری اولویت اصلی این گارگاه برای اشتغال در مناطق روستایی است.

کد مطلب 884888

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