بزرگداشت مهدی گلشنی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی گلشنی به مدت 15 سال ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را بر عهده داشت اما بالاخره از سوی محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از این سمت برکنار و به جای وی حمید رضا آیت الله رئیس پیشین گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی به ریاست پژوهشگاه منصوب شد.

گلشنی هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مؤسس گروه فلسفه علم این دانشگاه است.

در این مراسم مهدی گلشنی به شدت از عملکرد وزارت علوم به خصوص وزیر علوم انتقاد کرد.

مهدی گلشنی در بخشی از سخنان انتقادی خود گفت: دلایل برکناری خودم را نه از نظر شخصی بلکه به دلیل تاثیرگذاری بر آینده بیان می کنم.

وی ادامه داد: قضیه برکناری بنده دو سال سابقه دارد. وزیر دو سال پیش پیغام داده بود که حتی اگر یک روز از دوران وزارتم باقی مانده باشد گلشنی را از کار برکنار می کنم. حتی به مهندس باهنر دوست شخصی شان گفته بود که فلانی را برکنار خواهم کرد.

گلشنی افزود: این حق قانونی وزیر است که روسای دانشگاهها و پژوهشکده ها را بردارد اما نه بر اساس تمایلات شخصی بلکه بر اساس مصلحت اجتماع و جامعه. متاسفانه در این زمان تصمیم گیریها شخصی است. فقدان اخلاق و ادب اسلامی در محیط وزارتخانه چیزی بود که بنده را بسیار آزار می داد به همین دلیل در دو سال گذشته در هیچ جلسه ای شرکت نکردم.

وی با بیان اینکه نباید با اعضای هیئت علمی اینگونه رفتار کرد، گفت: یک سال گذشته به وزیر نامه ای دادم و در آن برای ایشان توضیح دادم که شبکه الجزیره قطر می خواهد برنامه علمی با حضور شخصیتهای درجه اول علمی در رابطه با علم، فرهنگ و آینده برگزار کند و تمام هزینه های رفتن من نیز توسط آنها تامین خواهد شد و وی پاسخ داد به شرط عدم پرداخت هیچگونه هزینه ای از طرف پژوهشگاه می توانم به سفر بروم.

رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اضافه کرد: بحث هایی که در این کنفرانس مطرح می شد تجلی ایران بود اما وزیر علوم عنوان می کرد به شرط عدم هزینه می توان در این برنامه شرکت کرد.

سخنان مشروح مهدی گلشنی در این مراسم تا دقایقی دیگر در خبرگزاری مهر منتشر می شود.