مدارس کپری لرستان در زمان تصدی دولت نهم برچیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان ازنا، محمدرضا ملکشاهی راد شنبه شب در مراسمی که به دعوت ستاد امتداد مهر لرستان در مسجد سجاد این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: اصلاح طلبان چندین سال ساختار اجرایی و اداری کشور را در دست داشتند اما به اندازه 4 سال دولت نهم در لرستان کار نکردند.

وی با بیان اینکه دولت موسوی، هاشمی و خاتمی برای مردم لرستان رهاوردی جز رکود صنعت نداشت، افزود: در زمان دولت اصلاحات کدام جاده لرستان دو بانده و چهاربانده شد و کدام زیرساخت توسعه این استان به سامان رسید.

این نماینده مردم خرم آباد همچنین با اشاره به برخی سیاه نمایی های کاندیداهای اصلاح طلب از عملکرد دولت نهم، بیان داشت: همه آنها دست به دست هم داده اند تا نگذارند دولت نهم به کار خود ادامه دهد.

ملکشاهی راد با اشاره به برخی نگرش های اصلاح طلبان و اصولگریان، عنوان کرد: اصلاح طلبان به توسعه منهای عدالت معتقدند در حالیکه اصولگرایان و دولت نهم به توسعه همراه با عدالت و مهرورزی اعتقاد دارند.

وی با بیان اینکه پتروشیمی لرستان به دلیل معامله برخی مدیران اصلاح طلب به استان دیگری منتقل شد، بیان داشت: دولت نهم در لرستان صنایعی را که در زمان دولت اصلاحات نابود شده بود را احیا کرد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس همچنین با مقایسه نرخ بیکاری در دولت نهم و دولت اصلاحات، عنوان کرد: در دولت های گذشته نرخ بیکاری در لرستان افزایش یافت در حالیکه در دولت نهم نرخ بیکاری در لرستان از سه درصد کاهش برخوردار بود.

ملکشاهی راد ادامه داد: در دولت اصلاحات با وجود ساخت 270 سد در کشور هیچ سدی در لرستان ساخته نشد اما در دولت نهم 10 سد در لرستان در دست مطالعه هستند که از این تعداد 7 سد در حال اجرا می باشند.

وی برچیده شدن مدارس کپری در لرستان را از دیگر دستاوردهای دولت نهم دانست و گفت: در دولت نهم 240 مدرسه کپری لرستان برچیده شد و در حال حاضر در هیچ کجای لرستان مدرسه کپری وجود ندارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس همچنین به افزایش اعتبارات لرستان در طول دولت نهم اشاره کرد و یادآور شد: تا سال 83 اعتبارات لرستان کمتر از یک درصد اعتبارات کشور بود در حالیکه در دولت نهم میزان اعتبارات لرستان به بیش از 3 برابر افزایش یافت.

ملکشاهی راد به برخی انتقادات از روند سیاست خارجی دولت نهم اشاره کرد و گفت: در دولت اصلاحت کنفرانس برلین و تعلیق و پلمپ مراکز هسته ای رخ داد ولی در دولت نهم اجلاس پرافتخار دوربان 2 و سخنرانی در دانشگاه کلمبیا را داشتیم.