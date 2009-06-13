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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۱

خرید پیله تر ابریشم در گیلان آغاز شد

خرید پیله تر ابریشم در گیلان آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران از آغاز خرید پیله تر ابریشم در استان خبر داد.

فرزام پوررمضان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خرید پلیه ترابریشم از امروز در هشت شعبه خرید در شهرهای شلمان، لنگرود، لاهیجان، آستانه اشرفیه، شفت، رشت، فومن و طاهرگوراب صومعه سرا آغاز شده است.

وی عنوان کرد: امسال 80 میلیارد ریال برای خرید تضمینی پیله تر ابریشم در کشور اختصاص یافته که از این میزان 50 میلیارد ریال سهم استان گیلان است.

مدیرعامل شرکت پرورش کرم ابریشم ایران گفت: هر کیلو پیله تر مرغوب ابریشم امسال 43 هزار و 800 ریال خریداری می شود که در مقایسه با 36 هزار و 500 ریال پارسال 20 درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: از مجموع 50 هزار خانوار نوغاندار کشور 30 هزار خانوار در استان گیلان به امر نوغانداری مشغول هستند.

پور رمضان یادآور شد: از 11 هزار هکتار توتستان کشور هشت هزار هکتار در گیلان قرار دارد. 

کد مطلب 896125

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