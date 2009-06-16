انجمن شعر زنان تهران تاسیس شد/ آثار برگزیده کنگره دوم زیر چاپ رفت

سودابه امینی دبیر کنگره شعر زنان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: پس از برپایی کنگره در اواخر سال گذشته به فکر تاسیس انجمنی در این حوزه افتادیم و اخیراً هم آن را با عنوان "انجمن شعر زنان تهران" تاسیس کردیم. تا کنون هم توانسته‌ایم سه جلسه درباره شعر زنان را برگزار کنیم که نقد و بررسی آثار شاعرانی مانند غزل تاجبخش و فریبا یوسفی از جمله این جلسات بوده است.

وی از چاپ مجموعه آثار برگزیده دومین کنگره شعر زنان افزود: کتاب دومین کنگره شعر زنان تهران که مشتمل است بر آثار برگزیده این کنگره (هر نفر دو شعر) و نیز اشعاری از زنان پیشکسوت در عرصه شعر از جمله سیمین‌دخت وحیدی، مرضیه نیکوگفتار، فاطمه راکعی و زهرا عبدی، به زودی در کتابی چاپ می‌شود.

امینی ادامه داد: این کتاب با عنوان "آثار برگزیده دومین کنگره شعر زنان تهران" با همکاری موسسه هنری رسانه اردیبهشت زیر چاپ رفته و به زودی در 200 صفحه توسط انتشارات هزاره ققنوس منتشر می‌شود.

وی همچنین از اعلام فراخوان برای حضور شاعران زن در سومین کنگره شعر زنان تهران در نیمه دوم سال جاری خبر داد. این کنگره نیز قرار است اواخر اسفندماه امسال با همکاری اداره کل بانوان شهرداری تهران برگزار شود.

چاپ و انتشار کتاب "ماه در باران" (مجموعه آثار برگزیده نخستین دوره کنگره شعر زنان تهران)، تقدیر از طاهره صفارزاده به عنوان شاعره پیشکسوت و تشکیل بانک اطلاعاتی از شاعران زن تهران از جمله دستاوردهای دوره اول کنگره بود که با همکاری فرهنگسرای بانو و حمایت مالی موسسه "ماه‌نوشت" انجام شد.

سال گذشته نیز حدود 300 شاعر زن تهرانی آثارشان را به دیبرخانه دومین دوره کنگره ارسال کردند که این آثار توسط شاعرانی مانند نرگس گنجی، فاطمه راکعی، منصوره نیکوگفتار، سودابه امینی و زهرا عبدی داوری شد.