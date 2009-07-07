۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

15 دانشگاه برتر در گردهمایی معاونین دانشجویی و فرهنگی تقدیر شدند

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان گفت: یکی از اهداف گردهمایی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای کشور تقدیر از دانشگاههای برتر در زمینه های فرهنگی و دانشجویی بود که از 15 دانشگاه تقدیر شد.

سید مرتضی هزاوه ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گردهمایی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور با حضور معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و وزارت علوم، مسئولان اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاهی و مسئولان صندوق رفاه دانشجویی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این همایش معاونان 74 دانشگاه به همراه نمایندگان اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی و 50 نفر از مسئولان وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویی شرکت کردند.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان افزود: اهداف این نشست تبادل تجربیات میان دانشگاهها در زمینه مسائل مشترک رفاهی، معیشتی و فرهنگی و ایجاد یک وحدت رویه در سطح دانشگاهها به خصوص در رابطه با حل مشکلات متنوع حوزه دانشجویی بود.

گردهمایی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور با هدف بررسی موضوعات حوزه دانشجویی و فرهنگی مانند برنامه ‌های رفاهی، معیشتی و فرهنگی دانشجویان سال تحصیلی آینده با حضور مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی کشور و مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 13 تا 15 تیر ماه در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد.

