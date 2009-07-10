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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: آموزه‌های قرآن کریم و تذکرات و تأکیدات معصومین همواره در موارد و موقعیتهای مختلف بهترین راهنما برای بشریت بوده و چون نسیمی زندگی‌بخش، روح انسان را نوازش می‌دهند .

آیه روز:

وفی الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحِد ونفضل بعضها على بعض فی الأکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون .

در زمین قطعه هایى مختلف و گوناگون و باغ هایى از انگور و کشتزار و درختان خرمایى است که بر یک ریشه و غیر یک ریشه می  رویند . ما برخى از آنان را در میوه و محصول با آنکه از یک آب سیراب می  شوند بر برخى دیگر برترى می  دهیم . بى تردید در این امور براى مردمی که تعقل می  کنند ، نشانه هایى بر توحید ، ربوبیت و قدرت خدا ست .

سوره رعد، آیه 4

ذکر روز جمعه:

حدیث امروز:

امام حسن (ع) :

علیکم بالفکر فانه حیاة قلب البصیر ومفاتیح ابواب الحکمة .

از تفکر و تعقل غافل نشوید ، زیرا تفکر حیات بخش قلب آگاه و کلید درهای حکمت است .

بحار الانوار ، ج 78 ، ص 115

کد مطلب 908478

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