آیه روز:



وفی الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحِد ونفضل بعضها على بعض فی الأکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون .



در زمین قطعه هایى مختلف و گوناگون و باغ هایى از انگور و کشتزار و درختان خرمایى است که بر یک ریشه و غیر یک ریشه می رویند . ما برخى از آنان را در میوه و محصول با آنکه از یک آب سیراب می شوند بر برخى دیگر برترى می دهیم . بى تردید در این امور براى مردمی که تعقل می کنند ، نشانه هایى بر توحید ، ربوبیت و قدرت خدا ست .

سوره رعد، آیه 4

ذکر روز جمعه:

حدیث امروز:

امام حسن (ع) :

علیکم بالفکر فانه حیاة قلب البصیر ومفاتیح ابواب الحکمة .

از تفکر و تعقل غافل نشوید ، زیرا تفکر حیات بخش قلب آگاه و کلید درهای حکمت است .



بحار الانوار ، ج 78 ، ص 115